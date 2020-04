Kommunalpolitik während Corona-Krise: Sitzungen neu organisieren

Wegen der Corona-Krise muss auch die Kommunalpolitik flexibel sein und sich auf die aktuellen Gegebenheiten einstellen. Um den Politikbetrieb weiter zu gewährleisten, ist es notwendig, die Stadt- beziehungsweise Gemeinderatssitzungen so zu organisieren, dass die Ansteckungsgefahr unter den Teilnehmern möglichst gering gehalten wird. Gleiches gilt für die Kreistagssitzungen. Vielerorts müssen die Mitglieder der Gremien umziehen.

Kommunen weichen auf Hallen aus

Einige Städte wie zum Beispiel Regensburg oder Amberg behelfen sich mit sogenannten Ferienausschüssen mit nur wenigen Teilnehmern - in Neumarkt in der Oberpfalz oder in Landshut müsste dazu aber erst die Geschäftsordnung geändert werden. Problematisch wird es hier vor allem, wenn Ende April zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode das Plenum zusammenkommt und sich dann im Mai der neue Stadtrat zur konstituierenden Sitzung versammelt.

Weil es unmöglich ist alle Stadträte im Plenarsaal mit ausreichend Sicherheitsabstand unterzubringen, weicht die Stadt Landshut aller Voraussicht nach auf die Sparkassen-Arena aus. Bei öffentlichen Sitzungen könnten dort auch die Besucher in begrenzter Zahl auf der Tribüne untergebracht werden, so ein Sprecher.

Besucher müssen sich eintragen

Andere Städte werden das genauso machen: in Weiden ist angedacht, in die Max-Reger-Halle umzuziehen, in Essenbach tagt der Gemeinderat schon jetzt in der Eskara-Halle, Regensburg prüft derzeit, ob das Marinaforum geeignet wäre.

Der Stadtrat von Schwandorf will in der Oberpfalzhalle zusammenkommen. Dort sollen Sicherheitsleute dafür sorgen, dass Stadträte, Pressevertreter und Besucher die Abstände einhalten. Die Besucher müssen sich auch in Listen eintragen, damit im Ansteckungsfall die Kontaktketten zurückverfolgt werden können, sagte ein Sprecher.

Auch die Kreistage werden spätestens zur konstituierenden Sitzung, also ihrer ersten Sitzung, bei der in der Regel wichtige Beschlüsse gefasst werden, in größere Hallen umziehen müssen. Der Kreistag von Amberg-Sulzbach beispielsweise wird in Sulzbach-Rosenberg eine Dreifachturnhalle anmieten.