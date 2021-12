Kommunalpolitikerin: Für mehr Frauen und mehr Landwirtschaft

Mia Goller kommt aus einer eher konservativen, oberbayerischen Familie – eingefleischte CSUler sind sie, sagt die Politikerin. Trotzdem ist sie bei den Grünen eingetreten. Der Grund: In ihrer Familie wurde immer über Politik diskutiert. In ihrer Jugend habe ihr Vater gesagt: "Du kannst nicht nur gegen was sein. Du musst dir überlegen, für was du bist." Dann habe sich das mit der Zeit entwickelt.

Die Frauenquote sei auch ein Grund, warum sie bei den Grünen eingetreten sei. Dort habe man als Frau gute Karten. Jungen Politikerinnen würde sie raten, sich einfach zu trauen. Es finde sich immer ein Weg, gerade als junge Frau, egal in welcher Partei. "Es macht mir wirklich Spaß." Die Arbeit könne eine Art von Erfüllung sein und nur so könnten Frauen die ganze Gesellschaft mitgestalten.

Mit den Menschen ratschen

Gollers Büro in Falkenberg heißt "Dorfratschen": "Der Name ist Programm, man muss einfach miteinander reden." Ihr Beruf bestehe hauptsächlich daraus, Netzwerke zu knüpfen. Das wichtigste ist Goller zufolge, zu verbinden, wenn man einigermaßen demokratisch ist. Aber da gebe es auch Grenzen. "Also, ich werde mit der AfD jetzt nichts Verbindendes finden, aber ansonsten finde ich es ganz wichtig."

Ein Bereich, wegen dem Goller in die Politik gegangen ist, ist die Landwirtschaft: "Ich finde es ganz traurig, dass Politik und Landwirtschaft auseinanderdriften." Es gebe immer weniger Landwirte, die in der Gesellschaft verankert seien, weil es immer weniger Betriebe gebe. Immer weniger Menschen in der Gesellschaft hätten Ahnung von Landwirtschaft oder Verständnis dafür. Das sei ein ganz wichtiger Punkt.

Landwirtschaft und Politik müssen wieder zusammenfinden

Hier müsse eine Verbindung hergestellt werden, fordert Goller: "Dass man mit meiner Partei und mit anderen Politikern auf die Felder rausgeht und ihnen zeigt, was ist Landwirtschaft." Das größte Problem sei das Bauernhofsterben. Wir müssten miteinander Wege finden, in den Dialog zu kommen. Damit kein Landwirt oder keine Landwirtin mehr verloren geht, wie Goller sagt: "Ohne die Landwirte können wir das Klima nicht retten, ohne sie können wir kein CO2 speichern."

Egal ob bio oder konventionell – alle Landwirte haben die gleichen Probleme

Mia Goller ist in der Landwirtschaft vernetzt. Einer, mit dem sie viel unterwegs ist, ist Landwirt Ludwig Reil. Obwohl er einen konventionellen Betrieb führt, seien beide grundsätzlich der gleichen Meinung, sagt Reil. In der Landwirtschaft habe jeder ähnliche Probleme. "Wenn die Preise schlecht sind, ist das für jeden schlecht, egal ob bio oder konventionell." Damit müssten Landwirte kämpfen. Es komme nicht darauf an, bei welcher Partei Politiker seien oder ob Mann oder Frau, sondern ob der was könne und was draufhabe, sagt Reil. Das sei wichtig, nicht das Geschlecht.

Quoten für Frauen bringen Chancengleichheit

Der Grund, warum Frauen in der Politik immer noch in der Unterzahl sind, ist für Goller ganz klar: "Weil es keine Quote gibt. Das Bild wäre einseitig, wenn ich sagen würde, dass ich nicht merke, dass ich eine Frau in der Politik bin." Da sei ganz viel Raum nach oben, weil Männer grundsätzlich ein ganz anderes Standing hätten. Es werde noch lange dauern, bis es wirklich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen mehr gebe, bis in der Lebensführung jeder und jede die gleichen Chancen habe. Und bis dahin müsse es die Politik mit Quoten regeln.

"Je älter ich werde, desto mehr bin ich überzeugt, dass Quoten ganz wichtig sind", sagt Goller. Diese Geschichte, dass man über Leistung nach oben komme und dass es egal sei, welches Geschlecht man habe: "Das ist naiv. Das habe ich gedacht als junges Mädchen, aber das war richtig naiv."