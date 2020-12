Kommunalgremien: Trotz Corona zur Präsenz-Sitzung verdammt

Es ist mittlerweile ein ungewohntes Bild: Ein Saal gefüllt mit rund 100 Menschen. So sah es gestern in Bamberg aus, wo der Stadtrat über den Haushalt für 2021 abstimmen sollte. Alle 44 Mitglieder sollten in mehreren Stunden über rund 90 Tagesordnungspunkte entscheiden. Ebenfalls vor Ort waren der Bürgermeister und sein Team sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger.

"Ich sehe das mit gemischten Gefühlen", sagt Stadtrat Hans-Günter Brünker von der Partei Volt. Die Abstimmung sei die wichtigste im Jahr - schließlich gehe es um ein weitreichendes Sparprogramm für die Stadt Bamberg. "Aber ich frage mich schon, angesichts einer hohen Corona-Inzidenz und verschärften Maßnahmen in ganz Bayern, ob man eine Sitzung mit so vielen Menschen gerade verantworten kann." Es sei gut, dass der Stadtrat mittlerweile eine Maskenpflicht beschlossen habe und alle vor Ort mit ausreichend Abstand im Saal platziert würden. Dennoch bleibe ein Infektionsrisiko, so Brünker: "Die Frage ist doch, warum wir eine solche Sitzung nicht auch online stattfinden lassen können - oder zumindest Stadträte, die zur Risikogruppe gehören, digital zuschalten."

Bayerische Gemeindeordnung verlangt physische Anwesenheit

Doch was in Unternehmen oder selbst bei internationalen Handelsabkommen längst Usus ist, ist in Bayern laut Gemeindeordnung nicht erlaubt. Denn um Beschlüsse fassen zu können, muss die Mehrheit der Mitglieder eines kommunalen Gremiums anwesend sein - und zwar vor Ort, in einem öffentlich zugänglichen Raum. Wer von den Stadträten beispielsweise nicht kommen kann, aufgrund einer Vorerkrankung etwa, kann sich entschuldigen lassen. Allerdings hat der- oder diejenige dann auch kein Stimmrecht. "Ich warte darauf, dass die erste Stadt- oder Gemeinderätin, die vorsorglich in Quarantäne ist, eine Beschwerde gegen diese Regelung einreicht", so Hans-Günter Brünker.

Kritik auch aus anderen Kommunalgremien

Kritik an dieser Regelung gibt es auch andernorts, etwa im Landshuter Kreistag oder im Augsburger Stadtrat. Außerdem sind aufgrund von Corona bereits einige Sitzungen bayerischer Kommunalgremien geplatzt - etwa im Oktober in Aschaffenburg oder im November im niederbayerischen Riedenburg.

"Wir haben seit März eine Pandemie. Die Regelungen hätten schon längst geändert werden können", sagt Hans-Günter Brünker aus Bamberg. Die Chance dazu hatte der Landtag im April dieses Jahres. Damals hatte die FDP einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der im Notfall auch Videokonferenzen der Kommunalgremien ermöglichen sollte.

CSU und Freie Wähler im Landtag gegen Videokonferenzen

Allerdings sperrte sich die Mehrheit von CSU und Freien Wählern (FW) dagegen. Sie haben Bedenken, dass Videokonferenzen nicht rechtssicher sein könnten. Zum einen könnten bei nicht-öffentlichen Digital-Sitzungen "unerwünschte Mithörer" im Hintergrund sitzen, gibt der Landtagsabgeordnete Manfred Ländner (CSU) zu bedenken. Zum anderen könnten technische Probleme auftreten. "Wir erleben sehr häufig in digitalen Sitzungen, das hier mal ein Bildschirm ausfällt oder dort die Verbindung kippt", sagt er. Beschlüsse könnten dadurch anfechtbar sein, glaubt er.

Der Landtagsabgeordnete Alexander Hold von den Freien Wählern geht sogar noch einen Schritt weiter. Er fürchtet Manipulation: "Was wäre denn, wenn ein Sitzungsteilnehmer den Eindruck hat, eine Abstimmung läuft nicht so, wie er das gerne hätte, und dann so tut, als gäbe es technische Probleme, nur um dann den Beschluss zu blockieren?" Hans-Günter Brünker kann diese Kritikpunkte nicht wirklich verstehen. "Es gibt mit Sicherheit auch rechtliche Lösungen dafür. Für mich klingt das eher noch vorgeschobenen Gründen." In Baden-Württemberg beispielsweise haben die kommunalen Gremien mittlerweile die Möglichkeit, ihre Sitzungen auch per Videokonferenzen abzuhalten.

Bayreuth und München streamen für interessierte Bürger – Bamberg noch nicht

Kritik an der Bamberger Vollsitzung kam auch von manchen Bürgern: "Ich bin verwundert, dass die Stadt Bamberg diese Veranstaltung nicht streamt, so wie andere Städte und Gemeinden", sagt Rudolf Schubert aus Bamberg, der "trotz Regen und Corona-Warnstufe" in den Bamberger Hegelsaal gekommen war, weil die Sitzung so wichtig sei für die Stadt und Bürger wie ihn, wie er sagt.

Tatsächlich haben andere Städte bereits einen Online-Stream für derartig große Sitzungen eingerichtet: Etwa die Stadt München oder aber auch die Stadt Bayreuth. Sie halten ihre Sitzungen zwar ebenfalls in einem öffentlich-zugänglichen Raum ab, sodass jeder kommen mag, der will. Doch durch den Stream können dann auch Bürgerinnen und Bürger teilnehmen, die sich vielleicht nicht unbedingt in einen 100 Mann besetzten Saal trauen.