Kommunaler Finanzausgleich in Bayern weiter auf Rekordhöhe

In München haben heute die kommunalen Spitzenverbände und Vertreter der Staatsregierung über die Ausgleichszahlungen des Freistaates für Bayerns Gemeinde, Städte, Landkreise und Berzirke verhandelt. Das Ergebnis der Sitzung: Trotz der massiven Steuerverluste durch die Corona-Krise bleibt der Kommunale Finanzausgleich (FAG) in Bayern auch 2021 auf Rekordniveau. Insgesamt 10,3 Milliarden Euro wird der Freistaat - wie auch schon in diesem Jahr - seinen Kommunen zur Verfügung stellen.

Finanzminister Füracker: Solides Ergebnis erzielt

"Wir haben intensiv verhandelt und ein solides Ergebnis erzielt", kommentierte Bayerns Finanzminster Albert Füracker (CSU) die Einigung im Landtag. Mit der Zahlung werde die Voraussetzung geschaffen, dass die Kommunen auch in der Pandemie weiter ihre "wichtigen Aufgaben erfüllen und kraftvoll in die Zukunft investieren können". Stabile Kommunalfinanzen seien der Staatsregierung sehr wichtig, so Füracker.

Wie der Freistaat seinerseits das Geld refinanziert, wird sich erst bei der Aufstellung des Etats für 2021 zeigen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Staatsregierung deshalb neue Schulden aufnehmen muss.

Landkreistagspräsident für kommunalen Rettungsschrim

Zufrieden zeigte sich auch die andere Verhandlungsseite: Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter (CSU), begrüßte das identische Ergebnis zum letztjährigen Finanzausgleich. Gleichzeitig wies er aber darauf hin, dass erst im kommenden Jahr die Nagelprobe bevorstehe. Es wird allgemein befürchtet, dass sich coronabedingte Unternehmenspleiten erst 2021 voll auswirken dürften. Ein zusätzlich zum Finanzausgleich aufgespannter Rettungsschirm für die massiven Ausfälle der kommunalen Gewerbesteuer sei auch im kommenden Jahr unerlässlich, so Bernreiter.

Für 2020 hatten der Bund mit 1,1 Milliarden Euro und der Freistaat mit 1,3 Milliarden ein großes Hilfspaket für die Gewerbesteuerausfälle geschnürt, das die kommunalen Mindereinahmen "nahezu alle ersetzt" habe, so Bernreiter. Das müsse auch für 2021 sichergestellt werden.

Erstmals Stagnation nach Jahren der Rekordzahlungen

Mit dem Kommunalen Finanzausgleich regelt der Freistaat die Aufteilung von Steuereinnahmen unter Gemeinden, Städten, Landkreisen und Bezirken. Der Umfang des Ausgleichssystems stieg zuletzt unter anderem wegen der steigenden Steuereinnahmen auf immer neue Rekordwerte. Deshalb konnte Bayern 2020 die Höchstsumme von fast 10,3 Milliarden Euro bereitstellen, nach 9,97 Milliarden Euro im Jahr 2019.

Verhandlungen standen unter keinem guten Stern

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie war die Ausgangslage der Verhandlungen schlecht wie lange nicht: Während die Kommunen wegen wegbrechender Steuereinnahmen dringender denn je auf das Geld des Freistaats angewiesen sind, muss dieser seinerseits ebenfalls mit einem historischen Einnahmeproblem bei gleichzeitig massiv steigenden Ausgaben jonglieren. Umgekehrt ist aber auch klar, was den Kommunen am Ende fehlt, führt entweder zu schmerzhaften Einsparungen oder zu kommunalen Schulden.

Zusätzliche Hilfen vom Bund gefordert

In den vergangenen Wochen der Pandemie hatten die Kommunen immer wieder um weitere Finanzhilfen und einen Rettungsschirm gebeten, da sie sonst laufende Investitionen in Infrastruktur und Projekte für das Leben der Menschen nicht mehr aufrechterhalten könnten.

Finanzminister Füracker forderte bereits im Vorfeld des Treffens heute auch für das kommende Jahr kräftige Finanzhilfen vom Bund für die Kommunen. Der Bund mache 2021 noch einmal 100 Milliarden Euro neue Schulden, sagte Füracker. Es sei aber bislang "nicht ein Euro" vorgesehen, um Steuerausfälle der Kommunen wegen der Corona-Krise auszugleichen. "Das geht natürlich nicht, denn die Ausfälle sind beträchtlich, die Aufgaben der Kommunen weiter groß." Die Kommunen und die Länder könnten dies nicht alleine schultern, da müsse auch der Bund mithelfen. "Wir sind längst nicht durch die Krise", betonte er.

Wie hoch die Gesamtverluste von Bund und Ländern durch die Coronakrise sein dürften, wird die nächste Steuerschätzung ergeben, die in der ersten Novemberhälfte erwartet wird.