Kommt im Kreis Regensburg nur noch ein Flutpolder?

Flutpolder würden den Hochwasserschutz entlang der Donau erheblich verbessern. Zu diesem Ergebnis kommt eine bislang noch unveröffentliche Studie des Landesamts für Umwelt (LfU) im Auftrag des Bayerischen Umweltministeriums. Demnach können Polder den Pegel flussabwärts deutlich senken. Die Verantwortlichen des Ministeriums schlagen auf Basis der Studienergebnisse vor, in Wörthhof im Kreis Regensburg sowie in Bertoldsheim im oberbayerischen Kreis Neuburg-Schrobenhausen jeweils einen Polder zu bauen.

Polder in Eltheim fällt weg

Für den Polder in Wörthhof wäre demnach ein Volumen von rund 30 Millionen Kubikmetern vorgesehen. Angesichts dieser Größe würde auf einen weiteren Polder, wie er in Eltheim in Kreis Regensburg angedacht war, verzichtet. Wie ein Ministeriumssprecher auf BR-Anfrage mitteilte, könnten die beiden Polder im Zusammenspiel mit Poldern anderer Standorte den maximalen Wasserstand beispielsweise am Pegel Straubing um knapp 40 Zentimeter senken. Außerdem zeigten die Untersuchungen, dass die Polder ohne negative Veränderungen der Grundwassersituation für die Anwohner realisiert werden könnten, so der Sprecher.

Studie prüfte drei Standorte

Das Umweltministerium hatte die Studie dem Sprecher zufolge nach einem Kabinettsbeschluss 2019 in Auftrag gegeben. Dabei sollten die drei möglichen Standorte Wörthhof und Eltheim sowie Bertoldsheim tiefergehend untersucht worden sein. Eine Veröffentlichung der konkreten Studienergebnisse ist dem Umweltministerium zufolge derzeit nicht geplant. Das soll erst geschehen, wenn im bayerischen Kabinett darüber entschieden wurde, ob - und wenn ja, in welcher Form - die Polder als Teil eines Gesamtflutpolderkonzepts umgesetzt werden sollen.

Wörther Bürgermeister überrascht

Diese Intransparenz kritisiert beispielsweise der Bürgermeister von Wörth an der Donau, Josef Schütz (CSU). Er fühlt sich vor vollendete Tatsachen gestellt und zeigt sich von den bis dato nicht veröffentlichten Studienergebnissen und dem Vorschlag des Umweltministeriums, nur einen Polder in Wörthhof zu bauen, überrascht. Er fordert eine Präsentation der Ergebnisse vor Ort und eine bessere Einbindung der betroffenen Bevölkerung.

Kritik von Landrätin Schweiger

Kritik kommt auch von Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger. Wie sie dem BR schriftlich mitteilt, liegen auch ihr die Untersuchungsergebnisse nicht vor. Eine konkrete Standortbenennung für die Polder hält Schweiger für verfrüht. Zuerst müsse die grundsätzliche Frage zur Sinnhaftigkeit der Flutpolderidee aufbereitet werden. "Eine Entscheidung für Polder in unserer Region wird dazu führen, dass donauabwärts Flächen besiedelt werden, die bisher tabu waren, weil eine Scheinsicherheit durch die Polder vorgegaukelt wird", so Schweiger in ihrer Stellungnahme. Dies passe nicht in eine Zeit, die vom Respekt gegenüber der Natur und der größtmöglichen Vermeidung von Versiegelung der Landschaft geprägt sei.

Zeitplan ist offen

Wie der Sprecher des Umweltministeriums mitteilte, sollen die Flutpolder-Pläne bei Wörthhof im weiteren Verfahren im Detail ausgearbeitet und mit der Bevölkerung vor Ort im Dialog vorangebracht werden. Wann das passieren soll, ist derzeit allerdings noch unklar. Auch die Frage, wann eine Entscheidung zu einem entsprechenden Flutpolderkonzept im Bayerischen Kabinett fallen soll, ist noch offen.

Aiwanger sieht Debatte neu eröffnet

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), bislang ein Gegner der Flutpolder, sagte dem "Bayerischen Rundfunk", der in der Studie empfohlene Kompromiss bedeute auf alle Fälle eine Entlastung für die Bürger im Kreis Regensburg. "Hier sind jetzt deutlich weniger Bürger betroffen, als es bei zwei Poldern der Fall wäre", sagte Aiwanger. Realisiert werden könnten die Polder ohnehin erst in einem Jahrzehnt oder später.

SPD will Veröffentlichung der Studie

Die SPD-Landtagsfraktion fordert von der Staatsregierung unterdessen, dass die Ergebnisse der noch unveröffentlichten Studie zum Hochwasserschutz an der Donau dem Landtag transparent dargelegt werden. Laut SPD wird dazu am Donnerstag vom Plenum des Landtags ein Dringlichkeitsantrag beraten. Der Passauer SPD-Landtagsabgeordnete Christian Flisek wirft den Freien Wählern in dieser Sache "unnötiges Taktieren" vor. Der Landtag und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch darauf, dass alle Informationen auf den Tisch kommen, sagte der Landtagsabgeordnete.