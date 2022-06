Kommt gut an: "Drive-in"-Zone für Elterntaxis an Erlanger Schule

Ein Schild weist auf die mehrere Meter lange "Hol- und Bringzone" an der Friedrich-Rückert-Grundschule in Erlangen hin. Auch an diesem Morgen wird sie von einigen Eltern genutzt. Sie halten hier mit ihren Autos an und verabschieden ihre Kinder. Diese müssen dann vom "Elterntaxi" aus nur noch wenige Meter zu Fuß gehen, um in die Grundschule zu kommen.

Mehr Sicherheit für die Kinder

Auch Sunil Gandhi, Vater von einem Schulkind, ist von dem neuen "Drive-in"-Bereich begeistert. "Es war immer ein Kampf hier, Autos und Taxis haben hier geparkt - es war unmöglich", so Gandhi. Jetzt könne er bequem seine Tochter zur Schule bringen. Das kann auch ein weiterer Vater, Matthias Karmann, bestätigen. Er freut sich deshalb umso mehr über die neu eingerichtete Zone. Diese bringe auch mehr Sicherheit für die Kinder.

Zum Artikel: Wie man Kinder auf einen sicheren Schulweg vorbereitet

Gefährliche Wendemanöver der "Elterntaxis"

Bisher hätten viele Eltern ihre Kinder direkt bis vor die Schule gefahren. Das habe oft zu gefährlichen Situationen geführt, zum Beispiel wenn die Autos in der Sackgasse auf dem Gehsteig gewendet hätten, erzählt Maria Scherrers, Mitglied des Elternbeirats der Grundschule. "Teilweise haben die auch rückwärts gewendet, mit großen SUVs. Das Problem ist, dass sie die Kinder gar nicht sehen auf dem Gehsteig", so Scherrers. Ähnliche Situationen hat auch Grundschullehrerin Johanna Drück beobachtet. Sie ist nun froh, dass durch die neu eingerichtete "Hol- und Bringzone" die Situation etwas entschärft worden ist.

Initiative von Eltern und Schulen wichtig

In Erlangen gibt es bereits vier weitere "Hol- und Bringzonen" an verschiedenen Grundschulen, unter anderem an der Loschge-Schule oder der Justine-Elsner Grundschule. Die erste ist vor rund drei Jahren entstanden, sagt Erlangens Baureferent Josef Weber. "Wir wollen, dass die Schulen von sich aus kommen, entweder von der Lehrerschaft oder auch von den Schüler-Eltern-Vertretungen." Nur dann seien solche Zonen nachhaltig und würden auch angenommen. Ähnlich sei es bei der Friedrich-Rückert-Grundschule gewesen. Hier sei die Initiative von den Eltern und der Schule ausgegangen.

Sicherheit und Denkanstoß

Ein Aspekt der "Hol- und Bringzone" ist, für mehr Sicherheit vor den Schulen zu sorgen. Es ginge aber auch darum, Eltern und Schüler für nachhaltige Verkehrswege zu sensibilisieren, so Weber. Heißt: auch mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen, statt mit dem Auto. Er hofft, dass sich auch in Zukunft noch weitere Schulen von dem Konzept der "Hol- und Bringzonen" überzeugen lassen. Die Nachfrage sei nach wie vor hoch und die Mittel dafür noch nicht ausgeschöpft, erklärt der Baureferent.