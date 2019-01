Kommt die "Steigerwald-Bahnlinie" wieder?

Im Stadtrat von Gerolzhofen (Lkr. Schweinfurt) könnte am Montagabend eine Entscheidung fallen, durch die ein erster Schritt für eine Reaktivierung der "Steigerwald-Bahn" eingeleitet werden könnte: Acht Stadträte verschiedener Fraktionen haben laut dem Geo-net-Stadtrat Thomas Vizl einen gemeinsamen Antrag gestellt, der die Reaktivierung und Modernisierung der Strecke fordert. Sie führt von Schweinfurt über Gerolzhofen nach Kitzingen. Die CSU im Stadtrat dagegen will an dem Beschluss von 2016 festhalten, der eine Bebauung der Trasse vorsieht und will dazu am Montagabend auch entsprechende Pläne vorlegen.

50 Kilometer lange Bahnstrecke

Wie berichtet hatten im letzten Herbst zehn Kommunen entlang der Strecke von Sennfeld über Gochsheim, Grettstadt, Frankenwinheim, Lülsfeld bis Wiesentheid sogenannte Entwidmungsanträge der Bahntrasse gestellt. Der "Förderverein Steigerwaldexpress" will eine Reaktivierung erreichen. Die seit 115 Jahren bestehende knapp 50 Kilometer lange Bahntrasse wird seit einigen Jahren nicht mehr genutzt.

Genügend potentielle Fahrgäste

Zuletzt waren über 2.600 Unterschriften zur Reaktivierung gesammelt worden. Nach Ansicht mehrerer Studien gäbe es genügend potentielle Fahrgäste. Rund 1.700 Menschen würden demnach alleine die Strecke Schweinfurt-Gerolzhofen täglich nutzen. Über 1.200 wären es im Durchschnitt auf der ganzen Strecke. Ende Januar findet im Schweinfurter Landratsamt eine Konferenz zur möglichen Reaktivierung der Bahnstrecke statt.