Kommt der Schutz der Wälder zu kurz?

Naturschützer Lindeiner zählt die Ringe einer gefällten Eiche. Im Auwald, gleich bei der Donau, liegt sie neben Dutzenden anderen. "170 bis 180 Jahre alt ist dieser Baum tatsächlich schon. Ja, es ist wirklich sehr schade, dass dieser Baum schon fallen musste."

Alte Bäume sind wertvoll für die Artenvielfalt

Denn würde die Eiche noch stehen, würde Folgendes passieren: "In einigen Jahrzehnten, vielleicht in 100 Jahren, hat er Faulstellen, da entstehen Höhlen, der Specht geht ran, er macht an entsprechenden Stellen Höhlen für andere. Da platzt ein Stück Rinde ab, dahinter können sich Käfer verstecken. Da entsteht eine Riesen-Vielfalt."

Richtig wertvoll für den Naturschutz, vor allem für seltene oder bedrohte Arten, wird ein Wald erst, wenn die Bäume richtig alt sind. Dass die Bayerischen Staatsforsten hier im Auwald Bäume fällen, ist legal. Und gegen eine Nutzung von Wäldern sei auch prinzipiell nichts einzuwenden, sagt Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern. Aber: "Wir sind hier in einem sehr speziellen Lebensraum, in den Flussauen. Von diesem Lebensraum haben wir nicht mehr viel. Wir haben noch ein paar tausend Hektar, ganz wenige tausend Hektar. Und die müssen wir einfach aus der Nutzung nehmen."

Zehn Prozent des Staatswaldes aus Nutzung nehmen

Aus der Nutzung nehmen will die Staatsregierung zehn Prozent des bayerischen Staatswaldes laut Koalitionsvertrag. Prinzipiell sehr gut, sagt Vogelschützer Schäffer. Es müssten nur die richtigen Flächen sein, die, die für den Naturschutz zentral sind. Deshalb plädiert er zum Beispiel dafür, eine große Fläche des Auwalds hier in den Donauauen nicht mehr zu nutzen. Seine Sorge: "Was nicht passieren darf, dass wir uns da rausmogeln, schönrechnen, Flächen mit reinrechnen, die man eh nicht nutzen kann."

Er fürchtet, dass sich die Staatsregierung auf dem Status Quo ausruhen könnte. Denn die Bayerischen Staatsforsten schreiben auf ihrer Homepage, dass bereits 10,4 Prozent des Staatswaldes der "natürlichen Waldentwicklung überlassen" werden, also nicht genutzt werden. "Es sind Flächen eingerechnet, im Hochgebirge, Latschenflächen, die man ohnehin nicht nutzen kann. Diese Flächen kann ich nicht aus der Nutzung nehmen. Das macht keinen Sinn."

40 Prozent der Flächen in den Alpen

Von den jetzt nicht genutzten Flächen liegen fast 40 Prozent im Hochgebirge, in den Alpen. Wo wegen der steilen Hänge sowieso kaum Holz geschlagen werden könnte. Auf der anderen Seite seien seltene Laubwälder - wie in den Donauauen oder im Steigerwald - in den jetzigen 10,4 Prozent kaum enthalten, sagen die Vogelschützer.

Die Bayerischen Staatsforsten entgegnen, dass kein anderes Bundesland "größere Staatswaldflächen mit natürlicher Waldentwicklung" vorweisen könne. Die Alpen seien nicht überrepräsentiert, da sie ein einzigartiger Lebensraum und Hotspot für Biodiversität seien.

Bis 2020 Flächen genau erfassen

Ob mit den jetzigen ungenutzten Flächen die Ziele im Koalitionsvertrag erreicht werden, könne aber nur das zuständige Ministerium sagen. Forstministerin Michaela Kaniber: "Ich hab ein Konzept angefordert von Staatsforsten, uns einmal abzubilden, welche Flächen enthalten sind, welche Optimierung noch notwendig sind. Und da geht es uns in der Tat darum, dass wir eine Vielfalt darstellen können."

Dazu gehöre auch der Laubwald. Bis Anfang 2020 sollen jetzt erstmal die Flächen genau erfasst werden. Dann werde man beurteilen, ob das ausreiche oder nicht.