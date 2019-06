Kommt das schwäbische Ankerzentrum nach Kempten?

Die Pressekonferenz wurde kurzfristig "aufgrund aktueller Entwicklungen zum Thema Flüchtlingsunterbringung in Kempten" anberaumt. Sie ist prominent besetzt: Sprechen werden der Oberbürgermeister von Kempten, Thomas Kiechle, der frühere schwäbische Regierungspräsident und jetziger Ministerialdirektor im Innenministerium, Karl Michael Scheufele sowie der aktuelle stellvertretende Regierungsvizepräsident, Josef Gediga. Vorab wollte die Stadt Kempten aber keine Details bekanntgeben.

Ankerzentrum in der Artilleriekaserne in Kempten?

CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer hatte in der Vergangenheit auch stets argumentiert, das Gelände der ehemaligen Artilleriekaserne in seiner Heimatstadt Kempten sei zu klein für ein Ankerzentrum. In Donauwörth sind im Ankerzentrum derzeit, je nach Lage, zwischen 800 und 1000 Flüchtlinge. Seit Ende März 2019 steht fest, dass das Ankerzentrum in Donauwörth Ende des Jahres geschlossen wird. Bislang hat die Regierung von Schwaben bereits zwei Außenstellen in Augsburg eingerichtet. Weitere Außenstellen sollen demnächst in Mering und Neu-Ulm geöffnet werden.