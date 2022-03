Kommission soll Übergriffe in SOS-Kinderdörfern untersuchen

Im Oktober des vergangenen Jahres waren die Vorwürfe öffentlich geworden: In zwei Kinderdorf-Familien in Bayern soll es zu sexuellem Missbrauch gekommen sein, außerdem zu körperlicher und seelischer Gewalt. Der SOS-Kinderdorf-Verein will diesen Vorwürfen jetzt selbst nachgehen und hat dazu eine unabhängige Untersuchungskommission eingerichtet.

Zwei Jahre Zeit für eingehende Untersuchung

Die Kommission werde zwei Jahre Zeit haben, teilte der Verein mit. In dieser Zeit solle aufgearbeitet werden, ob es in den Kinderdörfern "Strukturen gab oder sogar noch gibt, die pädagogisches Fehlverhalten ermöglichen". Dabei werde man sowohl auf die Vergangenheit schauen als auch auf die Gegenwart, heißt es.

Im Herbst hatte die Augsburger Staatsanwaltschaft dem BR gegenüber bereits erklärt, die Ermittlungen zu den Vorwürfen liefen.

"Klima der Angst" und "Grenzüberschreitungen"

Anfang Oktober 2021 hatte der Verein eine Studie des renommierten Missbrauchsexperten Heiner Keupp veröffentlicht. Darin heißt es, zwei ehemalige Mitarbeiterinnen eines Kinderdorfes in Bayern hätten ihnen anvertrauten Kindern "Leid zugefügt". Auch von einem "Klima der Angst" und von "Grenzüberschreitungen" war die Rede.

Ehemalige Bewohner beschuldigen die beiden Frauen, sie hätten immer wieder Grenzen überschritten, und zwar von Anfang der 2000er Jahre bis etwa 2015. Unter anderem soll ein fünf Jahre altes Mädchen allein in einen dunklen Keller gesperrt worden sein. Ein Bub habe in Hausschuhen schlafen müssen, die eine Dorfmutter ihm mit Klebeband an den Füßen befestigt hatte. Und beim Duschen seien regelmäßig die Schamgrenzen der Kinder verletzt worden.

Der Verein SOS-Kinderdorf beherbergt in 137 Ländern 65.000 Kinder. Weitere 347.000 Menschen unterstützt er mit sozialen Programmen.