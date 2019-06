Kommission prüft ab Juli Härtefälle bei "Strabs"

50 Millionen Euro sind im Haushalt veranschlagt für diejenigen, die nicht mehr von der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ab dem Jahr 2018 profitiert haben. Bundesweit einzigartig sei der Härtefallfonds lobte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Und Bayerns Innenminister Herrmann erklärte, wer von 1. Juli bis Ende des Jahres einen entsprechenden Antrag stellen kann.

"Belastung durch den Bescheid mindestens 2000 Euro. Und zu versteuerndes Einkommen von maximal 100.000 Euro pro Jahr. Damit wird der Härtefall schon eingegrenzt. Was drunter ist, ist kein Härtefall, wer ein höheres Einkommen hat, muss das auch selber tragen." Joachim Herrmann, CSU

Rund 60 Millionen Euro zahlten die Bürger in dem fraglichen Zeitraum jedes Jahr für den Ausbau ihrer Straßen. Der kommunalpolitische Sprecher der Landtagsgrünen Johannes Becher geht deshalb davon aus: Der Fonds wird vermutlich nicht ausreichen.

"Wenn sich alle um den Topf bewerben, die sich bewerben dürfen, werden die 50 Millionen Euro nicht ausreichen und dann stellt sich die Frage, wenn es nicht reicht das Geld, wer ist dann wirklich ein Härtefall, nach welchen Kriterien wird dann ausgewählt und das entscheiden jetzt fünf Beamte im Hinterzimmer." Johannes Becher, Grüne

Härtefallanträge per Post oder online

Vorsitzender der neuen Härtefallkommission soll der ehemalige Präsident des Bayerischen Obersten Rechnungshofs Heinz Fischer-Heidelberger werden.

Eine Personalie, die der Präsident des Bayerischen Gemeindetages, Uwe Brandl, lobt. Fischer-Heidelberger habe gezeigt, dass er mit Geld gut umgehen könne. Die Kommunen selbst wollten der Härtefallkommission nicht angehören. Man wolle nicht, dass mit dem Finger auf die Gemeinden gezeigt werde, wenn das Geld nicht reiche.

"Wir sind jetzt mit der Schadensminimierung beaufschlagt, wollen aber beim Härtefallfonds nicht mitmachen. Da wollen wir die Entscheidung denjenigen überlassen, die das auch angezettelt haben." Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetages

Die Anträge an die Härtefallkommission können per Post oder online gestellt werden. Sie ist bei der Regierung von Unterfranken angesiedelt.

Weiteres Thema im Kabinett: Wissenschaftsstandort Bayern

Außerdem befasste sich das Kabinett heute mit der Förderung der Wissenschaft in Bayern. Dabei einigten sich die Minister darauf, ein Programm aufzulegen, um mehr Spitzenwissenschaftler an die Hochschulen und Universitäten des Freistaats zu locken: etwa durch erweiterte Möglichkeiten der Forschung und eine, wie es hieß, "international konkurrrenzfähige Bezahlung“. 2021/22 soll das Programm starten und, so Staatskanzleichef Florian Herrmann, dafür sorgen, dass Bayern wettbewerbsfähig bleibt.