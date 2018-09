Kommentar zum TV-Duell: Schlagabtausch auf Augenhöhe

Die Kandidaten nahmen die Gelegenheit sportlich und lieferten sich einen Wettbewerb, in denen beide auf Augenhöhe agierten. Sie schenkten sich nichts und grenzten sich klar voneinander ab. Nach dem Duell weiß man wofür jeder und ihre Parteien stehen. In der direkten Auseinandersetzung attackierte vor allem der Grüne Ludwig Hartmann. Weniger schnell redend als sonst und mit Fachwissen. Hartmann war gut vorbereitet und nutzte seine Chance. Dass er zugab, im Fall eines Wahlsieges den Amtseid nicht mit der Formel "so wahr mir Gott helfe" zu sprechen, war mutig aber auch authentisch. Hartmann verbog sich nicht. Genauso wenig Markus Söder.

Beide nutzen ihre Chance

Der CSU-Spitzenkandidat Söder griff Hartmann und die Grünen an. Söder sparte nicht an den gängigen Vorwürfen. Er nannte die Grünen Verbotspartei und warf ihnen vor überall dort Schulpolitik ruiniert zu haben, wo die Grünen schon in Regierungsverantwortung sind. Im Ton trat Söder präsidial auf. Er nutzte die Gelegenheit und präsentierte sich als respektvoll zuhörender Landeslenker. Söder probierte den Modus Landesvater, was ihm ziemlich gut gelang. Wenn Söder am Ende doch auch von Menschen gewählt werden sollte, die ihn bislang nicht mögen, weil sie ihn als Karrieristen und Scharfmacher in Erinnerung haben, dann war sein Auftritt im Duell sicher förderlich.

Landeslenker contra Angreifer

Söder gelang es sogar die unangenehmen Themen gut zu umschiffen. Sein grüner Kontrahent versuchte ihn nicht mit dem Verkauf der GBW-Wohnungen zu stellen und bekam Söder auch beim umstrittenen Eingriff in den Alpenschutz am Riedberger Horn nicht an den Haken. Wo Hartmann Söder vorwarf, mit den neuen Polizeibefugnissen zu überziehen, parierte der CSU-Kandidat mit der simplen Botschaft, dass damit Leben von Zivilisten und Polizisten geschützt werden.

Das gut 70-minütigen Duell zeigte, dass die Grünen vor allem städtische Wähler ansprechen und Söder das Land mobilisieren will. Wo Hartmann sachkundig Münchner Großstadtprobleme beschrieb und der CSU berechtigterweise eine Mitverantwortung gab, reagierte Söder mit dem genauso berechtigten Hinweis, das es eben nicht nur um München gehe.

Schwarz-Grün ist nicht wahrscheinlicher geworden

Der Schlagabtausch förderte aber auch zutage, dass CSU und Grüne in wichtigen Themenbereichen viel Übereinstimmung haben. Den kostenfreien Kindergarten lehnen beide ab und als die zwei über den ÖPNV redeten, hätte man ihnen gerne noch länger zugehört. Womöglich ist der öffentliche Nahverkehr das Themenfeld, auf dem ein schwarz-grünes Bündnis am meisten bewegen würde.

Bei Asyl, in der Schulpolitik und bei Fragen der inneren Sicherheit dagegen liegen die Positionen weit auseinander. Hier hat das Duell keine Annäherung gebracht. Auch wenn Söder wie Hartmann eine Koalition nicht ausgeschlossen haben und sogar miteinander wandern wollen - Schwarz-Grün ist nicht wahrscheinlicher geworden.