Kommentar: Wichtiger Appell für Europa

Der Auftritt von Angela Merkel in Ottobeuren war zusammen mit den Reden von Markus Söder und Theo Waigel ein flammender Appell, endlich wieder das Verbindende zu betonen und das, was das heutige Europa für uns alle bedeutet. Frieden und Wohlstand - und eben nicht Krieg und Armut. Merkel war nicht gekommen, um nette Worte zu verlieren. Sie machte klar, dass sie nicht länger schweigend-sinnierend zusehen will, wie das freie, vielfältige, bunte Europa den Bach hinabgeht.

Merkel mahnt die USA: Macht nicht kaputt was uns friedlich verbindet

So deutlich wie selten zuvor kritisierte Merkel die USA und warf der US-Regierung vor, aus ökonomischen Eigeninteressen zu zündeln. Merkel nahm sogar das Wort vom Krieg in den Mund, weil diesen manche offenbar wieder billigend in Kauf nehmen.

Die europäische Antwort, die sie als Gegenmodell skizzierte, fußt auf den europäischen Werten und kriegerischen Erfahrungen der Europäer. Die Antwort auf die Trumps und Orbans muss darum sein: mehr Europa als Nationalstaaterei. Sich wieder daran erinnern, was die Europäer verbindet, und nicht, wo sich der größte Reibach für das eigene Staatsbudget machen lässt.

Söder will EU-Zug langsamer fahren lassen, um auch skeptische Menschen mitzunehmen

Dass der Bayerische Wahlkampf in Ottobeuren ganz weit weg schien, war wohltuend. Markus Söder, der vor noch nicht allzu langer Zeit zu den schärfsten Merkel Kritikern gehörte, bekannte sich in Ottobeuren auch zu Europa und schlug dieselben Töne wie Angela Merkel an, dass es an der Zeit ist, das Verbindende zu betonen. Söder will den europäischen Zug aber manchmal etwas langsamer steuern, dafür jedoch alle Skeptiker und auch Ängstliche mitnehmen.

Die Geschwindigkeit den Menschen anzupassen, ist vermutlich die richtige Strategie gegen die Fehler der Vergangenheit. Denn die gegenwärtige Krise hat viel damit zu tun, dass in den letzten Jahren Entscheidungen getroffen wurden, ohne die europäische Bevölkerung zu fragen. Das gilt vor allem für die Flüchtlingspolitik.

Darum ist auch die Besinnung auf die gemeinsamen Wurzeln so wichtig. Europa ist zu wertvoll, um den nationalistischen Schreiern das Feld zu überlassen. Theo Waigel, der Mann, der den Euro mit einführte, brachte es auf den Punkt. Sein Appell: "Wir müssen uns auseinandersetzen mit den Nationalisten, Naiven, Ignoranten in allen Ländern, die es überall gibt, leider auch bei uns." Dem ist nichts hinzuzufügen.