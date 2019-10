Kommentar: Starke Länder braucht das Land

Die Ministerpräsidenten auf Schloss Elmau, da kann man schon auf den Gedanken kommen, dass die kleinen Bundesländer auch mal G7 spielen wollen. Auf der berühmten G7-Bank post nicht wie 2015 Barack Obama, sondern "nur" Markus Söder und im Konferenzsaal tagen nicht die Großen der Welt, sondern nur deutsche Länder-Ministerpräsidenten, von denen manche ziemlich undynamisch durch das weltberühmte Schlosshotel schlurfen.

Kritik aus den Ländern ist wichtig

Doch Häme ist fehl am Platz. Die Politik in den Bundesländern hat vermutlich mehr Einfluss auf die Bevölkerung als die Entscheidungen der G7. Das Land braucht starke Länder und je koordinierter sie gegenüber dem Bund auftreten, umso besser!

Beispiel Automobilindustrie: Noch immer ist die Verärgerung groß, dass CDU-Bundesforschungsministerin Karliczek eine halbe Milliarde Euro entgegen Expertenrat und fern jeder Automobilindustrie für den Aufbau eines nationalen Zentrums zur Batterie-Entwicklung ausgibt. Dass die Autoländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern sich das nicht gefallen lassen und nun Geld vom Bund fordern, um Batterien dort zu entwickeln, wo auch Autos gebaut werden, ist sehr konsequent.

Mehr Zusammenarbeit bei der Bildung - nicht weniger!

Nicht ganz so einfach ist es mit der Bildungspolitik. Auch wenn das Grundgesetz den Ländern die Zuständigkeit für die Bildung garantiert, ist es dennoch sinnvoll, über eine Koordination auf Bundesebene nachzudenken. Die Länder müssen sich dem stellen, dass die Bevölkerung mobiler geworden ist.

Die "Schulkarriere" an einem Ort gibt es immer weniger. Daraus erwächst die nachvollziehbare Forderung, dass ein Umzug innerhalb Deutschlands kein Nachteil bedeuten darf. Das sollte auch der Bayerische Ministerpräsident bedenken, der gerne davon redet, dass allein in Bayern entschieden wird, was in bayerischen Schulzimmern geschieht. Koordination und Abstimmung sind also notwendig, doch vom Bund muss diese wirklich nicht organisiert werden. Das schaffen die Länder alleine.

Nachvollziehbar ist auch der Anspruch der Bundesländer auf einen Teil der Einnahmen, die der Bund bald mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten bekommt. Klimaschutz ist schließlich eine Aufgabe aller, und das Hauptargument für die Länder sind erwartete Steuerausfälle in Milliardenhöhe, die bislang nicht kompensiert sind. Allein die Absenkung der Mehrwertsteuer bei den Bahntickets kostet die Länder viel Geld.

Bund soll sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren

Im föderalen System Deutschlands soll sich der Bund auf die Felder konzentrieren, die zentral organisiert werden müssen: Verteidigung, Außenpolitik, die großen Linien in der Europapolitik zum Beispiel. Wo die Länder etwas besser lösen können, weil sie näher an den Bürgern sind, hat sich der Bund rauszuhalten. Voraussetzung aber ist, dass Steuern, die allen zustehen, dauerhaft und nicht nur zeitlich befristet fair verteilt werden.

Dass jetzt wieder über eine Reform des Föderalismus geredet wird, ist also richtig. Doch man sollte sich keiner Illusion hingeben. Es gab schon zwei Reformen und die nächste wird nicht die letzte sein. Das Pendel schlägt immer wieder zurück und es wird immer auch Länder geben, die sich vom Bund "kaufen" lassen, wenn sie damit Haushaltslöcher stopfen können.

Bayern war bis 1987 selbst Empfängerland

Die starken und reichen Länder sollten das nicht zu sehr kritisieren. Strukturell haben Bayern oder Baden-Württemberg einfach mehr Möglichkeiten, Politik nach eigenem Gusto zu gestalten - mehr Möglichkeiten als zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Und die heute wohlhabenden Länder dürfen auch nicht vergessen, woher sie kommen. Bis 1987 bekam der Freistaat Bayern Geld von anderen Ländern, hat das aber offensichtlich klug investiert.