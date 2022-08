Kommentar: Söders Sparprogramm - Aha statt KWh

Wer Markus Söder Böses will, legt das Sparprogramm wörtlich aus: Dienstreisen sollen möglichst vermieden werden? Wenn der Ministerpräsident das beherzigt, sitzt er im Winter einsam in seiner Staatskanzlei, wie zu schlimmsten Corona-Zeiten. Und alle Volks- und Vereinsfeste müssen ohne ihn stattfinden.

Aber das wird nicht passieren. Dieses Sparprogramm stellt keine Zumutung dar, weder für Söder noch für Minister oder Beamte. Niemand muss sich am Schreibtisch anbinden lassen oder gar "frieren für den Frieden".

Mehr als nur symbolischer Wert

Zu bemängeln ist das nicht. Es liegt nicht an seiner Harmlosigkeit, dass dieses Energiesparprogramm kaum Energie sparen wird. Nur ein Prozent des bayerischen Energieverbrauchs fließt in staatliche Gebäude. Das ist lächerlich, aufs Ganze gesehen. Netter Kollateralnutzen: Wenn es gut läuft, die Beamten engagiert mitmachen, rückt die Staatsregierung immerhin ihrem eigenen Ziel näher, schon 2023 klimaneutral zu sein.

Nicht nur deshalb hat dieses Programm mehr als nur symbolischen Wert.

Gruß an den Kurz- und Kaltduscher Habeck

Es ist sogar bemerkenswert wichtig. Denn sein Wert bemisst sich nicht in Kilowattstunden. Statt um KWh geht es um Aha: Markus Söder erkennt offenbar an, dass es in der Energiedebatte auch auf jene "kleinteiligen Vorschläge" ankommt, die er unlängst noch beherzt beiseite wischte, mit schönem Gruß an den Kurz- und Kaltduscher Robert Habeck. Die Wahrheit liege nicht in der Dusche, spottete Söder. Sondern in der Gasleitung.

Die Wahrheit im Waschbecken

Dort aber ist sie immer schwerer zu finden. Folgerichtig hat Söders Kabinett nun die Wahrheit im behördlichen Waschbecken verortet, in dem es künftig nur noch kalt rauschen soll. Nichts anderes bedeutet der Beschluss, in Sanitärbereichen werde die Warmwasserzufuhr eingeschränkt.

Wer aber von Sanitärbereichen spricht, kann von Duschen nicht schweigen. Weniger kleinteilig als Duschen sind Waschbecken jedenfalls nicht. Der Ball liegt nun wieder bei Robert Habeck.