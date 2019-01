Kommentar: Söder übernimmt - Geliebt aber wird ein anderer

87,4 Prozent sind für einen Neuanfang ganz passabel. Nach dem heftigen Machtkampf wären aber auch 90 plus x nicht schlecht gewesen, um den neuen CSU Vorsitzenden mit einem starken Mandat auszustatten. Doch dem stand entgegen, dass Markus Söder neben Horst Seehofer auch einen Hauptanteil an der Niederlage der CSU bei der Landtagswahl trug. So gesehen ist das Ergebnis gut. Söder kann sich jetzt nicht nur bewähren, er kann zeigen, dass er es ernst meint mit der Partnerschaft und der versprochenen Offenheit.

Parteichef auf Bewährung?

Gut möglich, dass Söder in einem Dreivierteljahr, wenn er sich im Herbst wieder zur Wahl stellen muss, die 90-Prozent-Hürde überspringt. Noch aber ist seine Glaubwürdigkeit seine Hypothek. Es ist ja noch nicht lange her, da war er einer der schärfsten Merkel-Kritiker, und er hat auch den spalterischen Streit mit der CDU angefacht. Es war Söder, der vom Endspiel um die Glaubwürdigkeit sprach und nicht Seehofer.

Weil Söder aber die Gabe besitzt, aus Analysen die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist er seit Monaten auf dem Friedenspfad. Söder will kein Spalter und Polarisierer mehr sein, sondern 100-Prozent-Partner. Er verspricht, alle mitzunehmen und zusammenzuführen, was sich vor kurzem noch bekämpft hat. Noch zweifelt seine Partei, ob er das wirklich ernst meint. Darum der Dämpfer bei der Wahl zum Parteivorsitz.

Söder muss beweisen, dass er wirklich einen neuen Stil praktizieren will

Markus Söder steht vor einer großen Aufgabe. Er muss die Partei und nebenbei auch die Wähler gewinnen, die sich eine moderne, offene und weiblichere Partei wünschen und sich deswegen von der CSU abgewandt haben. Der neue Parteichef muss jetzt seine moderate und besonnene Wortwahl mit Leben erfüllen. "Profil mit Stil" hat er versprochen.

Sein wichtigster Helfer dabei wird Manfred Weber sein. Er ist der ungekrönte Co-Vorsitzende der CSU. Dem besonnenen und nachdenklichen Weber kommt die Aufgabe zu, die CSU gemeinsam mit Söder zu erneuern. So will es auch die Partei. Weber ist der Liebling der Basis. So viel Applaus wie Weber bekommt derzeit niemand, und damit ist Weber schon dort, wo Söder erst noch hinkommen muss: im Herzen der CSU.