Kommentar: Seehofers Rückzug vom Parteivorsitz ist überfällig

Horst Seehofer kann es nicht lassen. Sogar in der Stunde des Abgangs fand er eine Gelegenheit seinem innerparteilichen Gegner Markus Söder die Suppe zu versalzen. Gerade als Söder sein Kabinett der CSU Fraktion vorstellte, lief die Meldung, dass Seehofer jetzt seinen Rückzug vom Amt des CSU Chefs offiziell bekannt gab. Zufall war das nicht, sondern ein besonderes Beispiel der politischen Gemeinheit.

Seehofer hat Söder die Show gestohlen

Dass sich bei der CSU kaum jemand aufregte, hängt damit zusammen, dass die Erleichterung über Seehofers unumkehrbaren Rückzug vom Parteivorsitz deutlich größer ist, als die Verärgerung über die mediale Konkurrenz. Auch, dass Seehofer weiter Innenminister bleiben will, wurde mehrheitlich mit Achselzucken zur Kenntnis genommen. Nach dem Motto. Soll er doch machen was er will, uns ist das Wurscht. Einige sagten das sogar genau so.

Seehofers Tragik ist, dass er nicht zu einem Abgang in Würde fähig war

Eigentlich ist es eine Tragik, dass Seehofers politische Karriere so endet. Er hat den freiwilligen Abgang nicht geschafft. Dass der Ausstieg aus der Politik in Würde, der ihm so wichtig war und ist, jetzt kaum mehr möglich ist, hat Horst Seehofer selbst zu verantworten.

Obwohl er einmal versprochen hatte nur noch bis 2018 Ministerpräsident zu sein, wollte er dann doch nochmal antreten. Nach der Bundestagswahl kündigte er personelle Konsequenzen an und machte einfach weiter und nach der Landtagswahl verfestigte sich der Eindruck, dass er nicht wirklich bereit war den Platz an der Parteispitze freizumachen. Jetzt will Seehofer Innenminister bleiben.

Damit ist für Konfliktpotential gesorgt, sollte Markus Söder Parteichef werden. Wenn die beiden es jetzt nicht geschafft haben wie vernünftige Menschen miteinander auszukommen und zu kommunizieren, wie soll dass dann in Zukunft gehen. Seehofer wird sich nichts von einem Parteichef Söder sagen lassen.

Wenn Söder Parteichef werden sollte, käme das zu einem ungünstigen Zeitpunkt für ihn

Für Markus Söder kommt der Parteivorsitz, den er vermutlich demnächst übernehmen wird, zu früh. Söder hätte erst einmal ein paar Jahre als Ministerpräsident gebraucht. Er hätte Zeit gebraucht, um sich als Regierungschef zu entwickeln. Das wird jetzt schwieriger. Söder muss sich wohl bald um die Berliner Koalition kümmern, die inhaltliche Neuaufstellung der CSU, er wird neue Koalitionsoptionen erschließen müssen und er muss weiter Seehofers Launen aushalten.