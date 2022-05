Kommentar: Respekt für Martin Huber!

Eine gewaltigere Aufgabe hätte sich Martin Huber nicht aufladen können. Dass er nicht Markus Söders erste Wahl war (und auch nicht die zweite), darf ihn nicht lähmen. Dass er im Klimaschutz, seinem Aufgabengebiet im Landtag, bisher nicht als treibende Kraft auffiel – geschenkt. Dass ihn in Berlin niemand kennt - wurscht! Dass er keine Lust aufs Wadlbeißen zeigt – egal. Macht eh sein Chef.

CSU-Generalsekretär – eine gewaltige Aufgabe

Wäre all das anders, wäre Huber nicht unbedingt besser geeignet für seine Aufgabe. Die ist, so oder so, gewaltig: Die CSU ist müde, verunsichert. Nicht nur wegen des Stephan-Mayer-Skandals. Die Verunsicherung geht viel tiefer. Das liegt auch an Markus Söder, der seine CSU auf sich ausgerichtet hat, aber selbst auf der Suche ist und es seiner Partei gerade nicht leicht macht, ihm zu folgen.

Wenn Huber so analysestark ist, wie gute Generalsekretäre sind, wird er seine Mammut-Aufgabe in Einzelteile zerlegen. Und dann sehen, dass das vielleicht die eigentliche Herausforderung ist: den suchenden Söder ein wenig lenken (ohne dass er es merkt, was ein Kunststück wäre) und zugleich die Partei antreiben.

Was ist konservativ? Die Antwort nicht Merz überlassen

Söder anerkennt ja inzwischen, dass die Chance der CSU im bürgerlich-konservativen Angebot liegt. Aber seine Botschaft beschränkt sich bisher auf Slogans, auf "bayerische Lebensart" und "Miteinander" und dergleichen. Was eine konservative CSU ausmacht, ist derweil so klar wie Kellerbier.

Also, was ist konservativ? Das darf die Partei nicht Friedrich Merz überlassen. Und die Antwort muss länger halten als ein paar Monate. Wenigstens bis zur Landtagswahl. Martin Huber kann und muss sich die Antwort nicht allein ausdenken. Aber er muss sie erzwingen! Durch die Verbindlichkeit, Sachlichkeit, Hartnäckigkeit, die ihm attestiert werden.

Er muss dafür sorgen, dass das Konservative so greifbar wird, dass die Partei es schwungvoll in den Wahlkampf tragen kann. Gelingt das nicht, wird nicht nur Huber scheitern. Man kann nicht kommunizieren, was nicht da ist. Das ist die gewaltige Aufgabe. Und zugleich die gewaltige Chance. Nicht nur für Martin Huber.

Ein Kommentar von Achim Wendler, Leiter der BR-Redaktion Landespolitik