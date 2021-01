Kommentar: FFP2-Maskenpflicht – verständlicher Aktionismus!

Auch wenn wir es uns wünschen, es gibt meistens keine einfachen Antworten. Auch nicht bei den FFP2-Masken. Zwar bieten sie deutlich mehr Schutz vor einer Corona-Infektion, für beide Seiten. Deswegen kann man die nun geltende FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr nachvollziehen. Aber ist sie sinnvoll? Das ist leider eine andere Frage.

Masken müssen genau sitzen

Schutz bieten diese Masken nur dann, wenn sie richtig verwendet werden. Sie dürfen außen nicht berührt werden, sie haben nur eine begrenzte Haltbarkeit – und sie müssen vor allem genau sitzen. Medizinische Laien bekommen das nicht immer richtig hin, sagen jetzt Kritiker. Diese Kritik geht aber ins Leere.

Die Argumente gegen Masken gab es so oder so ähnlich auch schon vor einem Jahr. Genauso wie der gewöhnliche Mund-Nasen-Schutz sich durchgesetzt hat, werden auch die meisten Menschen es schaffen, die FFP2-Masken richtig zu verwenden und sich und andere damit besser zu schützen.

FFP2-Masken werden in Krankenhäusern nicht flächendeckend

Trotzdem ist die bayerische Regel mehr Aktionismus als medizinische Notwendigkeit. Denn die FFP2-Masken gehören in erster Linie dorthin, wo Menschen in besonderen Risikosituationen sind. Das betrifft die älteren Personen. Und vor allem das Personal in Pflegeheimen und in Krankenhäusern. Nicht einmal dort aber werden sie bisher flächendeckend verwendet. Der Grund: Sie erschweren das Arbeiten enorm. Es müssen dann Maskenpausen eingelegt werden, der Arbeitgeber muss seine Angestellten auch medizinisch untersuchen, bevor eine solche FFP2-Maskenpflicht verordnet wird. Trotzdem wären die Masken dort sinnvoll, denn sie können viele Infektionen verhindern.

Gesamte Logistik wenig durchdacht

Ob aber Geschäfte und der öffentliche Nachverkehr wirklich die Orte sind, wo viele Menschen sich anstecken, das weiß man nicht sicher – und Experten bezweifeln es durchaus. Hinzu kommt, dass die gesamte Logistik nicht durchdacht ist. Die Masken sind teuer, inzwischen in weiten Teilen vergriffen. Zudem lässt sich den Menschen schwer erklären, warum sie bei Click und collect im Freien oder auch beim kurzen Einkauf eine FFP2-Maske tragen sollen, wenn Krankenpflegepersonal mit gewöhnlichen OP-Masken arbeitet.

Es bleibt der Eindruck, dass die FFP2-Regel eher der Schlagzeile dient als der Pandemieeindämmung.