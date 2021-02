Kommentar: Ein handfester Plan zur Schulöffnung

Inzwischen ist die Diskussion bekannt: Die einen halten Schulen für gefährliche Verbreitungsorte des Virus und wollen sie deswegen möglichst geschlossen halten. Die anderen plädieren dafür, sie zu öffnen, damit Kinder endlich wieder ordentlichen Unterricht haben und nicht abgehängt werden. Wer gehofft hatte, dass die neue Leitlinie sagt "Schulen auf oder Schulen zu", wird enttäuscht sein. Das Papier ist weder ein Plädoyer gegen Schulschließungen noch dafür.

Der erste handfeste Plan

Trotzdem ist es ein großer Wurf. Denn zum ersten Mal gibt es einen handfesten Plan, wie Schule in Zeiten der Pandemie funktionieren kann – und zwar auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz. Und im Konsens mit Vertretern von Eltern, Lehrerinnen, Gesundheitsämtern.

Die beteiligten Fachleute vieler Disziplinen – von der Virologie über die Jugendpsychiatrie bis hin zur Ethik - haben es sich nicht einfach gemacht: Penibel haben sie aufgelistet, was ihre einzelnen Empfehlungen bringen, welche Nachteile sie haben, wie wissenschaftlich gesichert ihr Nutzen ist und auch wie stark die Runde sie befürwortet. Ein Novum in der bisherigen Diskussion, in der gerne selektiv Studien zitiert werden, die teilweise noch gar nicht begutachtet sind.

Eine umfangreiche Handreichung der Wissenschaft

Fazit: Versetzte Anfangszeiten, Wechselunterricht bei höherer Inzidenz, strenge Maskenpflicht und regelmäßiges Lüften sorgen dafür, dass Schüler im Klassenzimmer lernen können, ohne dass dadurch eine große Infektionsgefahr entsteht. Sogar Sport und Musik dürfen demnach unterrichtet werden, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Zu regelmäßigen Tests sagt das Papier nichts, denn dazu wird derzeit eine andere Leitlinie erarbeitet. Aber Schnell-Tests, so viel steht schon jetzt fest, können Schülern und Lehrern noch zusätzliche Sicherheit geben, neben den wichtigen AHA-Regeln plus L.

Sollen also die Schulen wieder geöffnet werden?

Entscheiden muss das die Politik, sagen die Expertinnen und Experten. Am Mittwoch beraten Bundeskanzlerin und Länderchefs, wie es weitergeht mit den Lockdown-Maßnahmen. Was die Schulen betrifft, so haben sie jetzt zumindest eine umfangreiche Handreichung der Wissenschaft. Einfach nur zu sagen: "Wir lassen die Schulen weiterhin zu, das ist sonst alles zu gefährlich" - das wird nicht mehr gehen. Zumindest nicht mit Berufung auf "die Wissenschaft".

Ein Kommentar von Jeanne Rubner, Redaktionsleiterin Wissen und Bildung aktuell