Kommentar: Bayern-SPD im Niedergang

Zu viele Krokodilstränen muss man wegen des Rückzugs der bayerischen SPD-Chefin, des Landesgruppenvorsitzenden und eines parlamentarischen Staatssekretärs von der Berliner Bühne nicht vergießen. Die bayerische SPD ist seit 15 bis 20 Jahren keine einflussreiche Größe in der Bundespolitik. Als die SPD mit Gerhard Schröder noch den Kanzler stellte, ließ der die Bayern SPD links liegen, wie Familien ihre bucklige Verwandtschaft.

Die Bundes-SPD hat die bayerischen Genossen mehr oder weniger abgeschrieben

Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Ludwig Stiegler, der Mann, der ständig einen roten Pullover trug, kurzzeitig sogar Chef der SPD-Regierungsfraktion war. Und auch der mächtige Bundesinnenminister Otto Schily, der ebenfalls Mitglied der Bayern-SPD war, wurde in Berlin nie als Bayernsozi wahrgenommen.

Die an Schwindsucht leidende bayerische SPD brachte für die Bundesgenossen viel zu wenig Gewicht auf die Waage, und diese Gewichtsabnahme hat in den letzten Jahren noch zugenommen. Aus diesem Dilemma konnte sich die Bayern-SPD nicht befreien, weil die Bundes-SPD ihre bayerischen Genossen mehr oder weniger abgeschrieben hatte und akzeptierte, dass in Bayern für die SPD nichts zu gewinnen war. So gab es kaum Geld und kaum Unterstützung.

Kein Machtfaktor im SPD-Gefüge

Natürlich spielen bayerische SPDlerinnen und SPDler eine Rolle auf Bundesebene. Im Moment sitzen 18 von ihnen als Abgeordnete im Bundestag. Sie stellen eine parlamentarische Geschäftsführerin und die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, aber sie sind kein Machtfaktor im SPD-Gefüge. Dass sich jetzt der langjährige Nürnberger Abgeordnete Martin Burkert aus dem Bundestag und Natascha Kohnen aus dem Bundesvorstand zurückziehen, und Florian Pronold einen schönen Posten außerhalb der Politik gefunden hat, dürfte also in Berlin nicht zu besonderen Verwerfungen führen.

Gibt Kohnen bald auch den Landesvorsitz auf?

Die Frage ist aber: Hätten bayerische Genossen in Berlin etwas ändern können an ihrer Situation? Bei Natascha Kohnen, der Landeschefin, hatte man immer den Eindruck, dass sie die Chance, die ihr das Amt der stellvertretenden Parteichefin bot, nicht wirklich genutzt hat.

In Erinnerung bleibt ihr handfester Streit mit der früheren SPD-Chefin Andrea Nahles um die weitere Verwendung des ehemaligen Geheimdienstchefs Hans-Georg Maaßen. Kohnen hat dabei ziemlich auf den Putz gehauen, doch dann verstummte sie.

Vielleicht hat sich Kohnen verausgabt, vielleicht hat der Kampf um Einfluss und Stimme zu viel Kraft gekostet? Ihr Rückzug jetzt ist nachvollziehbar. Und nachvollziehbar wäre es auch, wenn sie den Vorsitz der Bayern-SPD bald aufgeben würde.

