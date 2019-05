Kommentar: Die CSU hat das Problem erkannt, gelöst ist es nicht

Das Wahlverhalten der Jung- und Erstwähler hat bei der CSU einen wunden Punkt getroffen. Eine Analyse von Infratest dimap zeigt, dass 30 Prozent der unter 25-Jährigen im Freistaat die Grünen gewählt haben - und nur 16 Prozent die CSU. Das tut weh.

Besonders schmerzhaft für die Union insgesamt: Deutschlandweit haben die Grünen bei der Europawahl auch bei den 45- bis 59-Jährigen ordentlich zugelegt. In dieser Altersklasse liefern sich Grüne und Union ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut Umfrage gilt: je jünger die Wähler, desto weniger Zuspruch für die Union.

Die CSU hat zu unsensibel reagiert

Was also ist schief gelaufen? Ob "Fridays for Future" oder die Diskussion um die Uploadfilter: Die CSU hat die Themen, die vor allem junge Menschen bewegen, im Wahlkampf schlichtweg nicht ernst genug genommen und zu unsensibel reagiert. Das hat Generalsekretär Markus Blume nun eingeräumt. Die CSU ist aufgewacht.

CSU-Chef Markus Söder bespielt bereits Instagram, Twitter und Facebook fleißig. Die Partei ist im Internet zwar präsent, aber zu wenig interaktiv unterwegs, damit also bislang nicht fähig, den Diskurs mit der Jugend in den sozialen Medien zu führen. Das muss sie dringend ändern.

Die Dimension unterschätzt

Es ist aber auch kein Wunder, dass die Partei in dieser Frage da steht, wo sie jetzt ist. Ex-CSU-Chef Horst Seehofer ist kein digitaler Mensch, nutzt auch das Fernsehen nur sporadisch. Er war nahezu verliebt in das Parteiblatt "Bayernkurier". Dass junge Wähler mittlerweile ganz anders unterwegs sind - diese Dimension hat die CSU unterschätzt.

Immerhin: CSU-Chef Söder will das Lebensgefühl der jungen Bevölkerung nun besser treffen, digitaler werden und das "analoge" Parteiblatt "Bayernkurier" noch dieses Jahr einstellen.

Das Problem ist erkannt - gelöst aber ist es noch lange nicht. Dafür braucht es junge Leute, die sich damit genau auskennen. Und damit das gelingt, muss es die Partei aber auch zulassen.

Ein Kommentar von Stephanie Stauss, BR-Redaktion Landespolitik