Kommentar: Der Schwelbrand in der CSU ist gelegt

Diese Wahl markiert einen historischen Einschnitt. Bayern erlebt eine beispiellose Kräfteverschiebung. Die CSU klar unter 40 Prozent, die SPD halbiert, die Grünen zweitstärkste Kraft, die AfD im Landtag. All das hat sich über Monate abgezeichnet, Bayern definiert sich politisch neu.

Schwer erwischt hat es die CSU. Der Absturz ist weniger dramatisch als befürchtet. Die Parteispitze atmet auf. Sogar ein Rückgang auf 30 Prozent geisterte noch am Wahltag als Schreckgespenst in Parteigremien herum. Die CSU war auf alles gefasst.

Demütigung für die CSU - Niedergang der SPD

Für eine machtbewusste Partei wie die CSU ist das Ergebnis eine schwere Demütigung. Die Führungsdebatte ist entbrannt und wird kaum zu löschen sein. Parteichef Horst Seehofer hat überreizt, sagen seine Gegner in der CSU. Auch 56 Prozent der Wähler sehen laut Umfrage bei ihm die Hauptverantwortung für den Zustand der CSU. Nur 8 Prozent dagegen bei Ministerpräsident Markus Söder. Von dessen Kritikern wird aber auch die Gegenrechnung aufgemacht: Söders Beliebtheit und Glaubwürdigkeit sei zu schwach. Er sei nicht authentisch genug und habe seine Rolle nicht gefunden.

Aber Söder kommt wohl mit einem blauen Auge davon. Trotz Seehofer, trotz Maaßen-Debakel, trotz Groko-Krach habe die CSU ein Ergebnis ähnlich wie zur Bundestagswahl erzielt, so redet man sich das Ergebnis schön. Und gleichzeitig ist diese Analyse eine Abrechnung mit dem Parteichef. Seehofer ist der Sündenbock von vielen in der gebeutelten und verstörten CSU. Er wird nicht kampflos hinschmeißen, aber scheint auch nicht mehr Heerscharen an Unterstützern zu haben. Womöglich erhält er noch eine Schonfrist, bis die Regierungsbildung abgeschlossen ist. Aber der Schwelbrand ist gelegt und die CSU - wie so oft in ihrer Parteigeschichte - gnadenlos.

Nicht viel besser als die CSU hat es die SPD erwischt. Ihr Niedergang ist beispiellos. Sie hat sich selbst verzwergt. Natascha Kohnen wird mit Anstand und viel Haltung über ihre eigene Zukunft nachdenken müssen. Ihr Wahlkampf hat nicht verfangen, der Funke sprang nicht über.

Grüne müssen als Wahlgewinner wohl in die Opposition

Die Grünen sind die Gewinner der Wahl, sie profitieren von den Fehden in der CSU, vom matten Erscheinungsbild der Großen Koalition und auch von der Polarisierung der Gesellschaft nach dem Flüchtlingszustrom. Ihr Höhenflug wird relativ sicher nicht in der Regierung münden. Die CSU zeigt die kalte Schulter und wäre wohl überfordert von der Zahl notwendiger Kompromisse, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik.

Die Freien Wähler können sich dagegen die Hände reiben, sie gelten als favorisierter Partner. Die AfD hat mit Ihrer Distanzlosigkeit zu Rechtsextremen zwar Wähler verschreckt, konnte aber dennoch als Sammelbecken besorgter und enttäuschter Menschen Stimmung machen. Auch die FDP konnte profitieren von der Schwäche der CSU und von einem quirligen Spitzenkandidaten.

Einen solchen Landtag gab es noch nie. Er ist stärker zersplittert und stark polarisiert. Bayern hat sich verändert, die Wahl ist nur ein Ausdruck davon.