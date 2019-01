Kommentar: Der Friede von Seeon

Im Kloster Seeon ist viel Gutes entstanden. Mozart komponierte Musik, ein Unternehmer produzierte Polstermöbel, das Gebäudeensemble war Lazarett und Flüchtlingslager. Nun fließt ein neues Kapitel in die Klostergeschichte ein: der Friede von Seeon.

Was CSU und CDU jahrelang vergeblich versucht haben, ist im tief verschneiten Chiemgau allem Anschein nach gelungen. Sie sind wieder eine Union. Sie sind entschlossen, wieder miteinander zu arbeiten. Seit ihrem Zerwürfnis im Jahr 2015 haben sie bestenfalls nebeneinander gearbeitet, oft gegeneinander.

Merkel und Seehofer gaukelten Versöhnung nur vor

Versöhnungsanläufe gab es manche: In Kreuth, in Potsdam, im Konrad-Adenauer-Haus rangen die Parteispitzen miteinander. Anschließend gaukelten Angela Merkel und Horst Seehofer gern Versöhnung vor, sich selbst wie der Öffentlichkeit. Sie scheiterten - und bezahlen beide mit dem Parteivorsitz.

Neu: keine zwischenmenschlichen Altlasten

Damit ist die wichtigste Voraussetzung für wirklichen Frieden erfüllt: neues Personal. Söder, Dobrindt, Kramp-Karrenbauer begegnen einander ohne zwischenmenschliche Altlasten. Sie haben keinen Grund, einander mehr zu misstrauen, als in der Politik üblich und nötig.

AKK unterbricht der CSU zuliebe sogar Urlaub

Erfüllt ist auch die zweite Voraussetzung: Die Neuen wollen wirklich zusammenarbeiten. Merkel hat insgesamt nur zwei Winterklausuren der CSU besucht. AKK kommt schon nach Bayern, bevor ihr erster Monat als CDU-Chefin vorbei ist. Der CSU zuliebe hat sie ihren Urlaub daheim im Saarland unterbrochen, der CSU zuliebe lässt sie sich vom Gastgeber Dobrindt zu einem Hintergrund mit Journalisten schleifen und übernachtet sogar in Seeon. Klar: alles noch keine Beschlüsse, nur Nettigkeiten. Aber so funktioniert Politik! Und Merkel und Seehofer waren nicht mal mehr zu Nettigkeiten in der Lage.

Bleibt die Frage nach den Inhalten

Was passiert, wenn irgendwann wieder mehr als 220.000 Flüchtlinge nach Deutschland drängen? Ist die Union jetzt Mitte, wie die CDU will? Oder Mitte-Rechts, wie Dobrindt will? Alles ungeklärt. Und erst einmal egal. Denn auch gemeinsame Verdrängung ist ein gemeinsamer Erfolg.

CDU und CSU sind wieder eine Union. Es ist nicht mehr seltsam, dass sie in bundesweiten Umfragen in Form eines einzigen schwarzen Balkens abgebildet werden.