Kommentar: Das Parlament muss die Corona-Strategie bestimmen

Wir sind mitten in einer Pandemie. Das betonen Ministerpräsident Markus Söder und sein Staatskanzleichef Florian Herrmann zurecht immer wieder. Richtig ist auch, dass die Gefahrenabwehr Sache der Regierung ist. Sie muss die Möglichkeit haben, schnell Entscheidungen zu treffen und per Verordnung bestimmte Regeln festzusetzen.

Es gibt in dieser Pandemie aber auch grundsätzliche Entscheidungen. Beispiele: Welche Werte und Zahlen werden herangezogen, um das Geschehen zu bewerten? Ab welchen Schwellen gelten strengere Regeln? Wo sind Alltagsmasken sinnvoll? Bereich Krankenhäuser und Altenheime: Sollen die Bewohner auch bei steigenden Zahlen Besuch bekommen dürfen trotz Risiko oder isoliert man sie, was von vielen als soziale Grausamkeit wahrgenommen wird?

Offene Debatte kann Akzeptanz mehren

Viele sind mit dem Kurs von Bundes- und Staatsregierung in der Corona-Krise sehr zufrieden. Das belegen zahlreiche Umfragen. Durch öffentliche Debatten in Parlamenten, bei denen alle Argumente auf den Tisch kommen, können auch die Unzufriedenen eingebunden werden. Die Staatsregierung muss auch nicht fürchten, im Landtag zu scheitern, die Mehrheit aus Christsozialen und Freien Wählern ist stabil. Deshalb ist es unverständlich, dass Staatsregierung und CSU-Fraktion eine Beteiligung des Landtags so vehement ablehnen.

Über den richtigen Weg sollte öffentlich beraten und auch gestritten werden. Die Fraktionen, auch die Oppositionsfraktionen, müssen sich positionieren. Die Grünen haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der in Sachen Maskenpflicht über die Vorgaben der Regierung hinausgeht. Die anderen Fraktionen sollten ihre Vorstellungen ebenfalls skizzieren, auch wenn das schwierig ist, weil es in den meisten Fraktionen Abgeordnete gibt, die eher vorsichtiger sind und andere, die mehr Eigenverantwortung von den Bürgern einfordern.

Parlamentarier sollen Experten befragen

Im Landtag gibt es unzählige Expertenanhörungen. Zu Corona, dem Thema dieses Jahres, gab es bisher keine einzige. Die Debatten unter Wissenschaftlern finden in Talkshows statt, auch bei Kabinettsitzungen sind öfter Virologen zu Gast. Doch die Abgeordneten haben keine Chance, die Experten öffentlich zu befragen. Das ist nicht gut.

Es geht, anders als zu Beginn der Pandemie also um grundsätzliche Fragen, um einen mittel- und langfristigen Umgang, mit dem Blick auf die gesamte Gesellschaft. Das Gremium, in dem das verhandelt wird, sollte nicht ein Kabinett sein, das hinter verschlossenen Türen tagt, sondern die Volksvertretung in öffentlicher Sitzung.

Ein Kommentar von Eva Lell, Redakteurin in der BR-Redaktion Landespolitik