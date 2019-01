Kommentar: CSU sucht nach Halt und Ruhe

Die CSU klammert sich an Markus Söder. Eine von Machtkämpfen gebeutelte, vom Wähler abgestrafte und relativ erschöpfte Partei sucht nach Halt und nach Ruhe. Söder wurde auserkoren, weil ihm zugetraut wird, die CSU wieder aufzurichten und die AfD an den Rand zu drängen. Er wurde mehr aus Kalkül gewählt, weniger aus inniger Verbundenheit.

CSU jetzt auch tolerante Klimaschutzpartei

Aus Sehnsucht nach Geschlossenheit bündelt die Partei die Macht in einer Person. Klarer Auftrag: Die CSU will von Söder Erfolge sehen. Und der ist beweglich. Sein Credo: eine Parteireform. Und so definiert er die CSU nun auch als Klimaschutzpartei, die zudem für Migranten, Schwule und Lesben eine Heimat bieten soll. Söder will die Kompetenzfelder der Grünen abgrasen, die Städte für die CSU zurückerobern.

CSU bewegt sich in Richtung Mitte

Sein Kurs der Öffnung ist rational, aber auch ein Wagnis. Die CSU steht womöglich vor ihrer größten Veränderung, was ihr Selbstbild betrifft. Ist seine Politik erfolgreich, wird die Partei ihn lieben. Zahlt sie sich nicht aus, wird auch er erleben, wie vergänglich Ämter sind. Die CSU bewegt sich Richtung Mitte. Und damit wird sie ein Stück weit auch der CDU ähnlicher.