Kommentar: CSU-Fraktion erwacht aus Corona-Starre

Ampeln mit zwei Farben, rot und grün, kennt man für Fußgänger. In Bayern gilt künftig eine vierstufige Ampel in der Pandemiebekämpfung: auf Normalrot folgt bei einem Inzidenzwert von 100 die Stufe dunkelrot.

Möglicherweise taugt das Ampelbild bald nicht mehr, um die Corona-Einschränkungen zu erklären. Dass Bayern die Regeln verschärft, wenn die Inzidenz-Zahlen stark steigen, ist dennoch ein konsequenter Schritt in Markus Söders Anti-Corona-Strategie.

Entscheidung soll in den Bundestag

Weit bemerkenswerter ist, dass Söder nun nicht mehr nur die Regierung am Zug sieht, was die Entscheidung zur Pandemiebekämpfung angeht. Er unterstützt den Antrag der Regierungsfraktionen, dass künftig der Bundestag die Leitlinien festlegen soll. Das ist eine gute Entscheidung, für die der CSU-Chef auch in der Koalition auf Bundesebene werben muss. Damit verlässt Söder seine bisherige Linie, die lautete, dass die Regierungen zur Pandemiebekämpfung alle Freiheiten brauchen und die Parlamente dafür zu langsam arbeiteten.

Wenn der Bundestag entscheidet, wäre Schluss mit dem Regelungswirrwarr. In ganz Deutschland würden dann einheitliche Grundlinien gelten. Beispielsweise könnte der Bundestag die Inzidenz-Werte, ab denen bestimmte Maßnahmen gelten, diskutieren und festlegen. Oder die Maskenpflicht.

Und: Das Parlament, die gewählte Volksvertretung würde die Regeln entscheiden und nicht die Regierung. In einer zunehmend differenzierteren Debatte über Anti-Corona-Maßnahmen ist das Parlament der Ort der Debatte, der Transparenz herstellt. Darauf hat Landtagspräsidentin Ilse Aigner heute zurecht sehr deutlich hingewiesen.

CSU-Fraktion erwacht aus Corona-Starre

Die beste Nachricht aus dem Landtag ist allerdings, dass die CSU-Fraktion aus ihrer Corona-Schockstarre aufgewacht ist. Viel zu lange hat sich die Fraktion, die sich gerne "Herzkammer" nennt, in der Corona-Pandemie damit zufrieden gegeben, dass die Abgeordneten aus der Zeitung erfahren, was die Regierung plant.

Nun hat sie, gemeinsam mit den Freien Wählern und mit Sicherheit in Absprache mit dem Ministerpräsidenten, die Initiative ergriffen und einen Dringlichkeitsantrag vorgelegt, der immerhin das Parlament auf Bundesebene stärkt. Vielleicht kommen ja auch noch Vorschläge, wie der Landtag stärker eingebunden wird.

Ein Kommentar von Eva Lell, Redakteurin in der BR-Redaktion Landespolitik