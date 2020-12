Kommentar: Bayerischer Schulturbo verpufft

Bilanz des ersten Schul-Lockdowns im März: "Für den Kaltstart ist es besser gelaufen als gedacht, aber nicht so gut wie wir uns das eigentlich vorstellen" – das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Ende Juli, als er gemeinsam mit Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) einen "Bildungsturbo" für Bayern zündete, oder das zumindest versprach.

Die Schulen ein Auto also, das den Kaltstart gut hinbekommt und jetzt ergänzt wird um einen Turbo. Dieser Turbo wirkt nicht, verpufft, das hat sich schon in den vergangenen Wochen gezeigt: die versprochenen Laptops kamen nicht an den Schulen, die Lernplattform mebis ging immer wieder in die Knie.

Jetzt hat Kultusminister Piazolo den Turbo, und – um im Bild zu bleiben – den ganzen Motor der Schule einfach ausgeschaltet. "Distanzunterricht findet nicht statt", heißt es in einem Schreiben von gestern. Und: Der letzte Unterrichtstag ist am Dienstag, 15.12., Abschlussklassen ausgenommen. Kein Distanzunterricht, nur Arbeitsblätter zur Vertiefung, die die Schülerinnen und Schüler zuhause alleine bearbeiten.

Ministerium frustriert Lehrerinnen und Lehrer

Jetzt mögen gestresste Lehrer, Schülerinnen und Eltern einwenden: gut so, alle sind ausgepowert und freuen sich über vorgezogene Ferien. So einfach ist es aber nicht: viele Schulen hatten nämlich Distanzunterricht vorbereitet und ihn gestern, nach dem Schreiben des Kultusministeriums, selbigen entnervt wieder abgesagt. Das frustriert Schulleiterinnen und Lehrer, die sich in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich engagiert haben, um die Digitalisierung voranzubringen, den von oben verordneten Turbo tatsächlich zu nutzen.

Besonders absurd ist, dass Schulen in Hotspots Distanzunterricht ja schon praktizieren. Wenn das Kultusministerium nun klarstellt, dass Distanzunterricht durchaus möglich ist, wenn die Schulen das wollen, zeigt eines: die Digitalisierung an den Schulen kommt nur durch außerordentliches Engagement vor Ort voran. Das kann es ja auch nicht sein!

Einen Turbo für den Minister, bitte!

Alle bayerischen Schulen hätten die drei Tage vor den Weihnachtsferien nutzen können, den Distanzunterricht zu erproben. Denn wer weiß, ob die Schulen im Januar überhaupt öffnen. Stattdessen schaltet der Kultusminister die Schulen einfach ab. Das ist feige und bürokratisch. Vielleicht brauchen vor den Schulen erst einmal das Kultusministerium – und sein Minister einen Turbo.