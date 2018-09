Kolitzheim: Motorrad und Auto zusammengestoßen, sieben Verletzte

Laut Polizeiinspektion Gerolzhofen war ein 32-jähriger Motorradfahrer mit seiner 26-jährigen Begleiterin auf der Staatsstraße 2271 unterwegs. Kurz vor der Einmündung nach Unterspiesheim überholte er drei vorausfahrende Fahrzeuge. Zur gleichen Zeit näherte sich ein mit fünf Personen besetztes Auto von der B286 kommend der Einmündung.

Der 20-jährige Autofahrer übersah das Motorrad und bog gegen 17.30 Uhr in die Staatsstraße ein, um in Richtung Schweinfurt zu fahren. Das Motorrad prallte gegen die linke hintere Autotür und schleuderte den Wagen herum. Das Motorrad kam ein ganzes Stück hinter dem Auto auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Motorradfahrer und seine Begleiterin kamen einige Meter dahinter zum Liegen. Beide wurden schwerstverletzt mit dem Helikopter in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen. Eine hinten links im Auto sitzende 43-jährige Frau wurde schwerverletzt ins Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht.

Die anderen Insassen des Autos wurden ins Krankenhaus in Gerolzhofen gebracht. Drei von ihnen wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.