Rekord-Kokainfund: Freiheitsstrafen für zwei Männer

Im Prozess um den Rekordfund von knapp einer Tonne Kokain ist am Donnerstagmittag vor dem Aschaffenburger Landgericht das Urteil gefallen: Ein 26 Jahre alter Mann mit niederländischem Pass wurde wegen Beihilfe zu unerlaubtem Drogenhandel in nicht geringer Menge zu acht Jahren und sechs Monaten verurteilt, der 23-jährige Mitangeklagte zu fünf Jahren und zwei Monaten. Bei beiden Männern ordnete der Richter die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Das Verfahren gegen einen dritten Angeklagten war bereits am ersten Verhandlungstag abgetrennt worden, weil der aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erscheinen konnte.

Rekordfund im Aschaffenburger Hafen

Die Drogen wurden im Sommer 2022 sichergestellt. So kam gut eine Tonne Kokain aus der Dominikanischen Republik zunächst am Hamburger Hafen an. Das Kokain war – verpackt in 43 Paketen – in einem Container zwischen Transfusionsbeuteln versteckt, die an einen Medizintechnikhersteller im hessischen Friedberg geliefert werden sollten. Der Container wurde im Aschaffenburger Bayernhafen sichergestellt, die Drogen beschlagnahmt. Die beiden heute verurteilten Männer waren Teil eines Abholteams, das den Container in Friedberg aufgebrochen hatte.

Richter spricht von Drogenhandel in besorgniserregender Dimension

Mit ihrem Urteil folgte die Kammer größtenteils den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Bei der Urteilsverkündung betonte der vorsitzende Richter, dass er es als größten Erfolg ansehe, dass mehr als eine Tonne Kokain sichergestellt worden sei, die nicht mehr auf dem Markt lande. Es sei erschreckend, mit welchen Mengen Kokain mittlerweile Handel getrieben werde. Bei der Menge sei von einem Marktwert von 100 Millionen Euro auszugehen, was ein empfindlicher Schlag sei für die mafiöse Organisation, die hier sicherlich dahinterstecke. Das Verfahren in Aschaffenburg sei lediglich eines gewesen gegen Personen, die die Drecksarbeit machten, die in der Hierarchieebene ganz unten stünden. Dass ihre Hintermänner einen derart unprofessionellen Bergungstrupp zusammengestellt hätten, verwundere die Kammer sehr.

Verteidiger forderten mildes Urteil für 23-jährigen Angeklagten

Der Anwalt des 26 Jahre alten Angeklagten forderte sechs Jahre Haft und betonte, dass sein Mandant keinen erheblichen Tatbeitrag geleistet habe. Er sei nur Teil des Abholteams gewesen – ein "Arbeitssklave", der für eine Belohnung von 5.000 Euro ein erhebliches Risiko auf sich genommen habe.

Kurios waren während der Gerichtsverhandlung die unterschiedlichen Forderungen der beiden Anwälte des 23 Jahre alten Angeklagten. Seine Pflichtverteidigerin hatte gefordert, ein Strafmaß von vier Jahren und sechs Monaten nicht zu überschreiten. Ihr Mandant sei strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Der Wahlverteidiger des 23-Jährigen hatte hingegen einen Freispruch gefordert. Es sei seinem Mandanten nicht nachzuweisen, dass er gewusst habe, an einem Drogengeschäft beteiligt gewesen zu sein. Der 23-Jährige sei davon ausgegangen, dass sich Elektronikartikel in dem Container befunden hätten.