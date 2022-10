Kokain von schlechter Qualität gekauft? Mann ruft Polizei

Weil ein Pärchen offenbar Kokain von schlechter Qualität gekauft hatte, bat ein Mann in Coburg die Polizei um Hilfe. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Beamten in der Nacht zum Dienstag von dem 28-Jährigen angerufen, da er mit seiner Freundin in heftigen Streit geraten war.

Coburg: Frau schmeißt Drogen weg und flüchtet

Die beiden hatten demnach bei einem Dealer in Frankfurt am Main Kokain von minderer Qualität gekauft und konsumiert. Der Mann wollte die Drogen wegwerfen, die 26-Jährige weigerte sich dagegen. Ihr Partner verständigte daraufhin die Polizei. Die Frau flüchtete und warf dabei das Kokain weg. Die Beamten konnten eine kleine Menge davon sicherstellen und fassten wenig später auch die beiden Streithähne. Sie werden nun nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.