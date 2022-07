Kokain-Schmuggel: Mann in Aschaffenburg zu Haftstrafe verurteilt

Vor dem Aschaffenburger Landgericht hat sich am Montag (04.07.2022) ein 38-Jähriger Serbe wegen Kokainschmuggels verantworten müssen. Das Gericht verurteilte den Mann zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft. Das bestätigte eine Sprecherin des Landgerichts Aschaffenburg. Bei einer Fahrzeugkontrolle war bei dem Mann unter anderem fast drei Kilogramm eines Kokaingemischs entdeckt worden.

Professionelles Schmuggler-Versteck im Auto

Der Staatsanwaltschaft zufolge war der in Belgrad wohnende Mann am 22. Januar mit seinem Auto auf der A3 in Richtung unterwegs, als er an der Tank- und Rastanlage Spessart Süd in Weibersbrunn kontrolliert wurde. Das Rauschgift war laut Anklageschrift in drei Pakete mit jeweils etwa einem Kilogramm aufgeteilt. Die Drogen befanden sich in einem professionell ins Fahrzeug eingebauten Schmuggelversteck: Der Wagen hatte einen über den gesamten Kofferraumbereich eingeschweißten, doppelten Boden.

Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln

Neben den Rauschgiftpaketen lag noch eine Tüte mit 12.000 Euro Bargeld in dem Zwischenraum. Dem 38-Jährige wurde daher auch das unerlaubte Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.