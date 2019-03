"jetzt red i" in Ingolstadt: Streit um die Grundrente

Ingolstadt gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten Deutschlands. Wirtschaftlich steht die Stadt bestens da, die Arbeitslosenquote ist gering. Allein 44.000 Personen arbeiten hier bei Audi, dazu kommen die Zulieferbetriebe. Und doch haben hier viele Menschen Angst vor Altersarmut. So berichtete eine Masseurin bei „jetzt red i“, dass sie nach 45 Arbeitsjahren eine Rentenerwartung von unter tausend Euro habe. Es mache sie „traurig“, dass sie Hilfe vom Sozialamt annehmen muss, wenn sie in fünf Jahren in Rente geht.

Kohnen: „In Bayern würden 340.000 Menschen profitieren“

Genau in solchen Fällen soll die von der SPD vorgeschlagene Grundrente in Zukunft für mehr Geld im Alter sorgen. Ab 35 Beitragsjahren sollen Geringverdiener demnach ohne Bedürftigkeitsprüfung automatisch höhere Renten bekommen. Die Vorsitzende der BayernSPD Natascha Kohnen betonte bei „jetzt red i“ die Auswirkungen in Bayern.

„Wir sprechen nicht nur von ein paar Menschen. Wir sprechen in Bayern von 340.000 Menschen, die insofern profitieren, dass sie würdevoll leben können.“ Natascha Kohnen, SPD

Der Vorschlag ist allerdings umstritten, die Finanzierung ungeklärt. Während Natascha Kohnen behauptete, der SPD-Vorschlag könne finanziert werden, widersprach Bayerns Arbeits- und Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) deutlich. Sie sagte, der Vorschlag gehe „weit“ über das hinaus, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde und die Finanzierung würde „nie gehen“.

Schreyer findet ungeprüfte Grundrente ungerecht

Zwar müsse die Rente reformiert werden, so die Ministerin: „Wenn Sie 45 Jahre gearbeitet haben, dann erwarte ich, dass die Rente so ausschaut, dass Sie davon leben können.“ Allerdings müsse es weiterhin einen Unterschied machen, ob jemand Vollzeit, Teilzeit oder mehr Jahre gearbeitet hat. Das sei eine Frage von Gerechtigkeit.

„Wenn Sie aber zehn Jahre länger gearbeitet haben, haben Sie auch zehn Jahre länger eingezahlt. Das muss sich abbilden. Rente muss das abbilden, was ich eingezahlt habe, ob ich Kinder erzogen oder Eltern gepflegt habe. Und daraus errechnet sich ein Rentenanspruch.“ Sozialministerin Kerstin Schreyer, CSU

Auch im Publikum wurde in diesem Punkt kontrovers diskutiert. Während einige die Grundrente als längst überfällig und ersten Schritt hin zu einem System ohne Angst vor Altersarmut sehen, befürchten andere, dass so nur neue Ungerechtigkeiten entstehen. Eine Rednerin äußerte außerdem die Sorge, dass dadurch nur an einer Stelle „geflickt“ wird, während beispielsweise die Mieten weiter steigen und sich das Problem nur verschiebt.

SPD fordert Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro

Natascha Kohnen, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD ist, wies darauf hin, dass der Vorschlag viele Feinheiten enthalte, wie beispielsweise Freibeträge beim Wohnen oder Anrechnung von Erziehungs- und Pflegezeiten. Sie argumentierte gegen eine Bedürftigkeitsprüfung:

„Die Rente ist keine Soziale Leistung, weil das hat ja etwas mit Fürsorge zu tun. Sondern jeder einzelne, der arbeitet, leistet etwas für dieses Land und bekommt dafür etwas.“ Natascha Kohnen, SPD

Die SPD-Politikerin sprach sich außerdem für eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro aus, denn nur mit höheren Löhnen würden auch die Renten steigen. Außerdem sollen ihrer Meinung nach auch die Selbstständigen und „auf lange Sicht“ auch die Beamten in die gesetzliche Rente einzahlen. Auch hier widersprach die CSU-Politikerin Kerstin Schreyer. Das Beamtensystem sei „ganz anders aufgestellt“ und der Mindestlohn sei „nicht der Weisheit letzter Schluss“. Zuerst müssten Erziehungszeiten besser angerechnet werden, so die Ministerin. Sie verlasse sich darauf, dass eine Rentenkommission in Berlin einen Vorschlag erarbeite, der dem Koalitionsvertrag entspreche.