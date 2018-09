Kohnen erhöht im Fall Maaßen den Druck auf Seehofer

Nachdem die große Mehrheit der Deutschen mit Kopfschütteln auf die geplante Beförderung Hans-Georg Maaßens reagiert hat, wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf Betreiben von SPD-Chefin Andrea Nahles am Wochenende erneut über die Zukunft des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten sprechen.

Maaßen soll in Ruhestand gehen oder Sacharbeit verrichten

Vor diesen neuen Verhandlungen machte die bayerische Landeschefin bei ihrem Besuch auf dem Oktoberfest klar: Es muss eine Lösung geben, die jeder auf der Straße nachvollziehen kann. Beispielsweise sollte Maaßen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden – oder aber auf eine Position, in der er Sacharbeit zu verrichten habe, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk.

"Die Entscheidung von letzter Woche geht nicht. Niemand kann verstehen, wenn jemand an einer Spitzenposition das Vertrauen verliert, wieso der dann befördert wird – nicht nur vom Gehalt her, sondern auch vom Verantwortungsbereich." Natascha Kohnen (SPD)

Seehofers Vorschlag, Maaßen zum Staatssekretär zu befördern, sei weder tragbar noch glaubwürdig, sondern zerstöre das Vertrauen zwischen Politik und Gesellschaft.

Kohnen: Seehofer muss "sich zusammenreißen"

Kohnen nahm auch die Kanzlerin in die Pflicht: Merkel müsse Seehofer klarmachen, dass dieser sich "zusammenreißen muss". Dabei zielt Kohnen darauf ab, dass Seehofer auch im Fall Maaßen mit dem Bruch der Koalition gedroht haben soll. Für den Fortbestand der GroKo sieht sie vor allem die Union in der Verantwortung. Es sei überfällig, dass Merkel und Seehofer ihr Verhältnis klären, so Kohnen.

"Seehofer soll endlich sachorientiert regieren. Das Land braucht Ruhe vor seinen politischen Eskapaden." Natascha Kohnen (SPD)

Genossen rütteln an der GroKo

Unterdessen häufen sich in der SPD die Stimmen derer, die einen Bruch der Regierung in Kauf nehmen würden. Wie zuvor Juso-Chef Kevin Kühnert erklärte die baden-württembergische Landeschefin Leni Breymaier, die Koalition müsse nicht um jeden Preis erhalten bleiben.

Kramp-Karrenbauer fordert Verantwortung

Auch in der CDU macht man sich Sorgen um die Zusammenarbeit in Union und Regierung. In einer E-Mail von Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer an die Parteimitglieder heißt es, es müsse geklärt werden, ob sich alle Koalitionsparteien hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln können. Es dürfe keinerlei Zweifel mehr daran geben, dass alle Regierungsparteien in der Lage und willens seien, sich um das zu kümmern, was den Menschen wirklich am Herzen liege.

Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD hatten am Dienstag beschlossen, Maaßen nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz als Staatssekretär ins Innenministerium zu versetzen. Nahles hatte eingeräumt, dass der getroffene Kompromiss ein Fehler gewesen sei, und auf eine Kurskorrektur gepocht. Merkel und Seehofer stimmten Neuverhandlungen zur Causa Maaßen zu.