vor etwa einer Stunde

Kohnen bewirbt sich nicht um den SPD-Fraktionsvorsitz

Die SPD-Landesvorsitzende will nicht Nachfolgerin des scheidenden Fraktionsvorsitzenden Markus Rinderspacher werden. Die SPD müsse die Last auf mehrere Schultern verteilen, sagte sie zur Begründung. Kohnen will Landesvorsitzende bleiben.