Kohnen: "Altes Schiff SPD muss wendig und zackig werden"

Die frisch wiedergewählte Chefin der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, will die Partei erneuern. "Sitzen wir nicht in viel zu vielen Gremien", wie laufe die Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten und "wie steht's auch mit der Verjüngung dieser Partei?", fragt Kohnen im "BR extra"-Interview. All das müsse man jetzt diskutieren - "und wann, wenn nicht nach solch einem wirklich harten Ergebnis?" Bei der Landtagswahl waren die Sozialdemokraten mit 9,7 Prozent auf ein historisches Tief abgesackt.

Steuergerechtigkeit und Sozialstandards

Das "alte, traditionelle, tolle Schiff SPD", müsse jetzt "wendig, zackig" werden, betonte Kohnen. Inhaltlich setzt sie auf einen starken Staat, um dem freien Markt etwas entgegen zu setzen - etwa beim Breitbandausbau. In Europa will sie für eine sozialere EU kämpfen. Neben sozialen Mindeststandards nennt Kohnen ausdrücklich auch die Seenotrettung im Mittelmeer.

EU-Spitzenkandidatin wirbt für soziale Grundrechte

Kohnen war gestern auf dem SPD-Landesparteitag im mittelfränkischen Bad Windsheim als Landesschefin wiedergewählt worden. Am Sonntag stimmten die Delegierten für Maria Noichl als EU-Spitzenkandidatin der Bayern-SPD. Noichl lag in ihrer Rede inhaltlich ganz nah bei dem, was Kohnen für Europa fordert - den Vorrang sozialer Grundrechte vor den Freiheiten des Marktes.