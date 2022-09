Kohlensäuremangel in Brauereien – Wiesn-Bier nicht in Gefahr

Trotz Berichten über einen Mangel an Kohlensäure bei einer ganzen Reihe von Brauereien in Bayern ist das Bier für das Münchner Oktoberfest nicht in Gefahr. Das bestätigten mehrere der großen Münchner Brauereien auf Anfrage des BR.

Münchens Brauereien nutzen Kohlendioxid aus Gärungsprozess

Die Brauerei "Hofbräu München" etwa teilte mit, wie andere große Bierhersteller über eine Anlage zur Kohlendioxid-Rückgewinnung zu verfügen. Diese Anlagen fangen das bei der Gärung des Bieres entstehende Kohlendioxid (CO2) auf. Nach Angaben von Münchner Hofbräu reicht die aufgefangene Menge CO2 in der Regel für die eigene Produktion aus.

Hofbräu exportiert Oktoberfestbier seit Mai

Das Hofbräu-Bier für das Münchner Oktoberfest ist nach Angaben des Unternehmens schon von Mitte Juli bis Anfang September gebraut worden und lagert jetzt in Tanks. Das für den Export etwa nach Asien und in die USA bestimmte Oktoberfestbier wird bereits seit Mai ausgeliefert.

Auch Spaten-Löwenbräu und Paulaner fangen CO2 auf

Der Konzern "Anheuser-Busch InBev", zu dem die Münchner Spaten-Löwenbräu-Gruppe gehört, teilte ebenfalls mit, die deutschen Brauereien des Konzerns könnten sich selbst mit Kohlensäure versorgen. Man habe intensiv in die CO2-Rückgewinnung investiert. Auch bei der Spaten-Löwenbräu-Gruppe ist das Bier für die Münchner Wiesn bereits gebraut.

Auch bei Paulaner gibt es eine CO2-Rückgewinnungsanlage, so dass sich nach Angaben des Unternehmens die Knappheit auf dem Markt nicht auf den Anfang Juli begonnenen Brauprozess ausgewirkt hat.

Nutzung vor allem durch große Brauereien

Anlagen zur CO2-Rückgewinnung während des Gärprozesses gelten als teuer und sind energieintensiv. Eingesetzt werden sie vor allem in großen Brauereien. Viele kleinere und mittlere Brauereien haben keine entsprechenden Anlagen und sind auf Lieferanten angewiesen. Doch die Marktsituation ist schwierig.

Gedrosselte Düngemittelherstellung wirkt sich auf CO2-Markt aus

"Unter anderem halten sich Düngemittelhersteller wegen der hohen Erdgaspreise mit ihrer Produktion zurück", erklärt Andreas Voß vom Industrie-Gase-Hersteller Air Liquide. Damit entsteht weniger Kohlendioxid als Nebenprodukt. Verfahren zum Herausfiltern von CO2 aus anderen Restgasströmen gebe es zwar – bislang aber sei die Gewinnung im Rahmen der Düngemittelproduktion ein vergleichsweise günstiger Vorgang gewesen, so Voß.

Brauerei stellt Limonadenproduktion ein

Mehrere Brauereien in Bayern hatten zuletzt Teile ihres Sortiments gestrichen oder zumindest von einer ernsten Lage beim Thema Kohlensäure gesprochen, die sich in den nächsten Wochen auf die Produktion auswirken könnte. Bei der Aktienbrauerei Kaufbeuren steht bereits die Produktion von Limonade still. Die Augsburger Brauerei Riegele spricht von einem Vorrat, der nur noch für ein paar Tage reiche. Chef Sebastian Priller spricht von komplett fehlender Planungssicherheit und rechnet mit Preissteigerung für die Kunden. Auch hier denkt man über die Einstellung der Produktion von Limonaden oder Wassern nach. Anders als Bier werden sie nicht nur mit Hilfe von Kohlendioxid abgefüllt, sondern mit Kohlensäure versetzt, die im Bier schon durch den alkoholischen Gärungsprozess enthalten ist.

CO2-Gewinnung auch bei Maisel und Lammsbräu

Besser sieht es etwa bei Maisel in Bayreuth, Lammsbräu in Neumarkt und den großen Brauereien Tucher und Oettinger aus. Wie die Münchner Oktoberfest-Brauereien haben sie eigene Anlagen zur CO2-Rückgewinnung im Einsatz.