Kohlensäure-Mangel und Preisexplosion: Brauereien unter Druck

Für Brauereien ist Kohlensäure unverzichtbar. Sie brauchen das Gas, um das Bier schaumfrei in die Flaschen zu füllen. Doch die Kohlensäure ist knapp geworden, seit Düngemittelproduzenten wegen der hohen Gaspreise ihre Produktion zurückgefahren haben. Bei der Düngerproduktion fällt Kohlensäure als Nebenprodukt an.

Würzburger Hofbräu gewinnt Kohlensäure aus Gärung

Große Brauereien, wie etwa die Würzburger Hofbräu, haben das Kohlensäure-Problem nicht. Sie besitzen meist Kohlensäure-Rückgewinnungsanlagen. Die im Bier bei der Gärung entstehende Kohlensäure wird hier aufgefangen, aufbereitet und dann im weiteren Abfüllprozess eingesetzt. Kleinere Brauereien können sich eine teure Rückgewinnungsanlage nicht leisten. Sie sind angewiesen auf den Ankauf von Kohlensäure – und können deshalb nicht vorplanen.

Kauzen Bräu: Automatische Auffüllung, aber wie lange noch?

Bei der Kauzen Bräu in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) ist die Lage "ernst, aber nicht hoffnungslos". Der 12-Tonnen-Kohlensäure-Tank sei voll, betont Geschäftsführer Karl-Heinz Pritzl, damit könne die Brauerei etwa zwei Wochen lang Bier und nichtalkoholische Getränke produzieren. Der Tank melde seinen Stand automatisch an den Lieferanten, der bisher automatisch aufgefüllt habe. Unklar sei, ob es so weitergehen werde.

Karmeliter Bräu: Keine Angebote von anderen Anbietern

Herbert Brust, Inhaber der Karmeliter Bräu GmbH in Salz (Landkreis Rhön-Grabfeld) ist da pessimistischer: "Es ist eine einzige Katastrophe", erklärt er im Gespräch mit BR24. Der Lieferant habe in einem Schreiben mitgeteilt, dass es wegen höherer Gewalt passieren könne, dass kurzfristig keine Kohlensäure mehr geliefert werde. "Dann hätten wir ein Riesenproblem! Es würde massive Produktionsausfälle geben, vor allem bei den nichtalkoholischen Getränken. Es gibt keinen Plan B." Brust betont, dass er mehrere Kohlensäure-Anbieter kontaktiert habe, aber keinerlei Angebote bekommen hätte. Die Kohlensäure-Knappheit betreffe übrigens nicht nur die Brauereien, sondern auch die großen Mineralwasser-Produzenten in der Rhön. Teilweise würden nur noch Wasser oder Säfte mit wenig Kohlensäure produziert. Spritziges Mineralwasser sei unter Umständen schon nicht mehr lieferbar.

Brauerei Faust: Stickstoff statt Kohlensäure?

Johannes Faust, Eigentümer der Brauerei Faust in Miltenberg, plagen die gleichen Probleme. Nicht nur sei der Preis für Kohlensäure dreimal so hoch wie vor Corona, man könne nicht davon ausgehen, dass überhaupt noch etwas geliefert werde, erläutert er im BR24-Gespräch. Sollte dies der Fall sein, würde die Produktion von Radler und alkoholfreien Getränken als erstes eingeschränkt. Als Ersatz für die Kohlensäure werde in der Abfüllung in den folgenden Tagen Stickstoff getestet. Damit solle im Fall der Fälle die Hälfte der Produktion aufrechterhalten werden. Allen Brauereien machten zudem die stark steigenden Preise zu schaffen. So habe sich der Preis für Malz verdoppelt, Kronkorken kosteten um die Hälfte mehr, so Faust. Die Kosten für Glas, Kisten, Strom und Gas seien ebenfalls explodiert. Dazu käme noch die Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Oktober. Deshalb werde auch das Bier teurer werden, denn "die Preise können nicht sinken", so Faust.

Streck Bräu: Blanko-Unterschrift und Tageszuschläge

Wenn keine Kohlensäure mehr geliefert werde, würde bei Streck Bräu in Ostheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) die Produktion innerhalb von zwei Tagen zum Erliegen kommen. Fünf Tage könnten die Kunden beliefert werden, dann wäre Schluss, meint Inhaber Axel Kochinki. Fatal wäre es vor allem auch für Großkunden, wie etwa das Rhön-Klinikum, das alle alkoholfreie Getränke von Streck-Bräu beziehe. "Wir haben da schon eine Versorgungsverpflichtung", so Kochinki. Einzig positiv sei: Hätten früher alle Parteien gleich mit dem Rechtsanwalt gedroht und auf das Recht gepocht, "ist heute Verständnis" zu spüren.

Überhaupt mache die Preisexplosion der Brauerei zu schaffen. So habe sich der Gaspreis verfünffacht, die Kosten für Malz und Leergut hätten sich etwa verdreifacht. Der Inhaber der Brauerei habe Kaufverträge für Schraubverschlüsse und Kronkorken unterschreiben müssen, ohne einen konkreten Preis. "Es hieß: Sag mir die Menge, die du haben willst. Wenn wir liefern können, sag ich dir den Preis. Man liefert sich mit einer Unterschrift den Lieferanten vollkommen aus. Und wenn man sie nicht leistet, kriegt man keine Verschlüsse." Ähnlich übrigens auch die Situation bei Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. "Neben der Preisliste gibt es hier ständig steigende Tageszuschläge. Wenn du nicht zahlst, bekommst du nichts geliefert." Zu kalkulieren, was die Getränkeproduktion den Hersteller kostet, sei eigentlich nicht mehr möglich, klagt Kochinki.

Bierpreis steigt im Herbst

Die Würzburger Hofbräu hat keine Angaben zu geplanten Preiserhöhungen gemacht. Alle anderen Brauereien, die BR24 kontaktiert hat, haben für den Herbst Preiserhöhungen zwischen 1,20 Euro und 1,50 Euro mehr pro Kasten angekündigt. Einige Brauereien haben weitere Preiserhöhungen im Frühjahr 2023 nicht ausgeschlossen. Der Inhaber der Brauerei Streck, Axel Kochinki, appelliert dennoch an die Solidarität der Kundschaft: "Auch wenn ihr mehr bezahlen müsst: Bleibt euren regionalen Lieferanten treu, lasst eure kleinen Gaststätten nicht absterben. Denn die Brauereien und Gaststätten, die auf dem Land zumachen, machen nie wieder auf."