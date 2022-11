Kohlenmonoxidaustritt: 68-Jähriger tot in Haus gefunden

Ein 68 Jahre alter Mann ist am Montag in Regensburg tot in seinem Haus gefunden worden. Die Polizei vermutet ein Leck in einer Gasleitung als Ursache für den Tod des Mannes. In der Doppelhaushälfte sei eine hohe Gaskonzentration gemessen worden.

Erhöhte Kohlenmonixidwerte - auch im Nachbarhaus

Wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Regensburg am Montagabend mitteilten, wurden im Kellerbereich und im Obergeschoss des Hauses eine stark erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration gemessen. Auch das angrenzende Gebäude habe im Keller erhöhte CO-Werte aufgewiesen, heißt es.

Rettungskräfte hatten sich über das Obergeschoss des Hauses Zugang verschafft. Gefunden wurde der leblose 68-Jährige im Erdgeschoss des Hauses. Ein Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen.

Im Anschluss unterbrachen Einsatzkräfte die Gaszufuhr und lüfteten die Häuser. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt nun in dem Fall.

Kohlenmonoxid: Geruchsloses Gas

Kohlenmonoxid ist laut dem Amt für Brand und Katastrophenschutz ein farb- und geruchsloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonixid ist leichter als Luft und steigt nach oben, es kann aber auch durch Wände und Decken dringen. Erste Anzeichen für eine Kohlemonoxidvergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit sein. Die Feuerwehr empfiehlt zusätzlich zu Brandmeldern das Anbringen von CO-Meldern.