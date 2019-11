Kohlekraftwerk München - Stadtrat beschließt reduzierten Betrieb

Mit der heutigen Entscheidung hat der Münchner Stadtrat beschlossen, das Heizkraftwerk München Nord soweit wie möglich vom Netz zu nehmen und damit dem Münchner Bürgerentscheid aus dem Jahr 2017 Rechnung zu tragen.

Immense Einsparung von CO2

Dieser forderte zwar eine Abschaltung des Kraftwerks bis zum Jahr 2022, das ist aber aufgrund der Systemrelevanz des HKW Nord nicht möglich. Der nun beschlossene CO2-optimierte Betrieb wird die Stadtwerke rund 350 Millionen Euro kosten, doch laut der Münchner ÖDP wird damit in etwa so viel CO2 eingespart, wie zwei Drittel des Kfz-Verkehrs in München verursachen.

Nur noch maximal 350.000 Tonnen Steinkohle sollen künftig eingesetzt werden, eigentlich können dort rund 800.000 Tonnen Steinkohle in Strom und Wärme umgewandelt werden.