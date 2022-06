"Kohle machen" für gute Zwecke im Neuwirtshauser Forst

"Wir wollen die Tradition des Köhlers aufrechterhalten", sagt Theodor Busch vom "Kohlenmeiler-Team Neuwirtshauser Forst". Drei- bis viermal im Jahr betreiben sie den Meiler. Theodor Busch steht mit den anderen Hobbyköhlern in einer Menschenkette. Ihre fleißigen Hände reichen einen Meter lange Buchenholzscheide in den Kohlenmeiler. Die Anlage ist aus Ziegelsteinen gemauert. Unter seiner halbrunden Kuppel ist ein Hohlraum mit einem Durchmesser von rund zweieinhalb Metern. Einer der Hobbyköhler steht aufrecht darin und schichtet die Buchenholzscheide auf. Heute wollen die Ehrenamtlichen den Kohlenmeiler wieder anzünden. Ihre Arbeit machen die 19 Beteiligten nicht nur zum Spaß, sondern auch für einen gemeinnützigen Zweck.

Knapp zwei Tonnen Buchenholzscheide im Kohlenmeiler

Zwei Stunden brauchen sie zum Aufschichten der viereinhalb Ster Holz. Laut Theodor Busch liegt deren Gesamtgewicht bei knapp zwei Tonnen. Anschließend führen die Beteiligten eine Lunte durch eine schmale Anzündrinne am Boden des Kohlenmeilers in den befüllten Innenraum. Eine gute Stunde brennt das Holz in der Mitte, um den Verkohlungsprozess in Gang zu setzen. Für den Verkohlungsprozess selbst schließt das Team dann aber den Kohlenmeiler luftdicht ab. Dazu füllen sie auch Sand in Spalten. Theodor Busch erklärt: "Beim Verkohlen ist es wichtig, dass nicht zu viel Sauerstoff eindringt, sonst verbrennt das Holz zu Asche."

Circa 50 Stunden dauert die Verkohlung im Meiler

Die Sauerstoffzufuhr wird über vier Luftschächte auf dem Kohlenmeiler reguliert. Jede Stunde werden zwei geöffnet und zwei geschlossen. "Dadurch verkohlt das Holz im Inneren gleichmäßig", betont Theodor Busch. Circa 50 Stunden ist das in Schichten eingeteilte Team dafür ununterbrochen im Einsatz . Circa 800 Grad heiß wird es dabei im Meiler. In zweieinhalb Tagen wird das Holz komplett verkohlt sein, so Busch.

Erlös der Holzkohle als Spende für Kindergarten und Kirche

Dann dauert es neun Tage, bis der Kohlenmeiler abgekühlt ist. Erst danach kann das Team die Holzkohle entnehmen. Diese verkaufen sie an örtliche Haushalte als Grillkohle. "Die Kohle geht immer weg wie warme Semmeln", sagt Theodor Busch. Er rechnet dieses Mal mit circa 380 Kilogramm Holzkohle. Den Erlös spenden sie dem Kindergarten und der Kirche in der Ortschaft Schwärzelbach, wie Neuwirtshaus auch ein Ortsteil der Gemeinde Wartmannsroth.

Kohlenmeiler ist über 80 Jahre alt

Der Kohlenmeiler wurde 1940 errichtet. Im Zweiten Weltkrieg hatte man die Holzkohle wegen damaliger Kraftstoffknappheit benutzt. So wurden damit auch Kraftfahrzeuge mit einer sogenannten Holzvergasung betrieben. Bis 1952 wurde der Kohlenmeiler gewerblich genutzt. Dann wurde die Gewinnung der Holzkohle unwirtschaftlich. Damals verwendeten die Kohle auch Schmiede und Schlosser.

Hobbyköhler restaurierten den Meiler 2016

im Herbst 2016 restaurierte das "Kohlenmeiler-Team Neuwirtshauser Forst" die Anlage. Erstmals im Mai 2017 nahmen ihn die Ehrenamtlichen in Betrieb. "Wir haben ihn nach über 65 Jahren aus dem Dornröschenschlaf erweckt", sagt Theodor Busch.