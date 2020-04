Kötztinger Pfingstritt und Volksfestwoche fallen aus

Der Kötztinger Pfingstritt, zu dem alljährlich am Pfingstmontag rund 900 Reiter und Tausende Zuschauer erwartet werden, fällt heuer wegen der Corona-Pandemie aus. Das haben Stadt und Pfarrei Bad Kötzting am Mittwoch in einem Pressegespräch bekannt gegeben. Die Entscheidung war am Vorabend im Pfingstfestausschuss von Stadtrat und Pfingstritt-Komitee getroffen worden. Besonders die allährlich vielen Zuschauer bewogen die Organisatoren zur Absage.

"Kein Hotspot wie Ischgl"

Man habe entschieden, dass der Pfingstritt "kein Hotspot wie Ischgl, Mitterteich oder Heinsberg" werden dürfe. Ebenso dürfe man die Bevölkerung von Bad Kötzting nicht durch Zuschauermassen gefährden und das Virus mit dem Ereignis möglicherweise einschleppen. Ebenfalls abgesagt ist die ganze Pfingstfestwoche mit dem begleitenden Volksfest und auch der sogenannten Pfingsthochzeit.

Ein Geistlicher soll nach Steinbühl reiten

Bad Kötzting will aber trotzdem das Gelöbnis aus dem Jahr 1421 erfüllen und zwar mit dem Ritt eines Geistlichen "in würdiger Form" nach Steinbühl. Der genaue Termin dafür und wie er genau abgehalten wird, werden aber nicht bekannt gegeben, um keine Zuschauer anzuziehen. Das Ganze soll auch nicht am Pfingstmontag stattfinden. Alle gesetzlichen Bestimmungen im Zuge der Corona-Einschränkungen würden eingehalten.

Der Kötztinger Pfingstritt geht der Legende nach auf den Ritt eines Pfarrers zurück, der einem Sterbenden die Sakramente bringen sollte - von Kötzting in das sieben Kilometer entfernte Steinbühl . Junge Burschen sollen den Pfarrer damals aus Sicherheitsgründen begleitet haben. Nach der glücklichen Rückkehr habe man gelobt, den Ritt jedes Jahr zu wiederholen.

Appell der Stadt: "Keine Ersatz-Ritte"

Stadt und Pfarrei appellierten heute an die Pfingstreiter, nicht selbst "Ersatz-Ritte" vorzunehmen. Die Absage des traditionsreichen Pfingstritts sei "eine schmerzlich Tatsache". Aber man hoffe, dass die Corona-Krise bald überwunden wird und es die Pfingstfeierlichkeiten 2021 wie gewohnt geben kann.