Kötztinger Pfingstritt findet nach Corona-Pause wieder statt

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause findet heuer am Pfingstmontag wieder der traditionelle Kötztinger Pfingstritt statt, einer der bekanntesten Umrittbräuche Bayerns. Pünktlich ab 8 Uhr früh ziehen rund 800 Reiter auf ihren frisch gestriegelten und mit Papierröschen geschmückten Pferden am Marktplatz von Bad Kötzting los.

Ziel der Prozession, bei der hoch auf dem Pferd ein Rosenkranz gebetet wird, ist die rund sieben Kilometer entfernte Nikolauskirche im Dörfchen Steinbühl. Dazwischen hält der Zug, der von einem Kreuzträger und einem katholischen Priester angeführt wird, an mehreren Stationen, wo eine kurze Andacht gehalten wird.

Zahlreiche Zuschauer erwartet

Die Bad Kötztinger Innenstadt wird für den Verkehr an diesem Tag gesperrt, ebenso die Straße nach Steinbühl. An den Straßenrändern werden wieder zahlreiche Zuschauer erwartet. Es gibt keine Corona-Auflagen mehr. Während der Pandemie 2020 und 2021 war der Pfingstritt ausgefallen. Er hatte nur in Form von drei Reitern - einem Geistlichen und Begleitern - stattgefunden, aber ohne Zuschauer und ohne vorab bekannt gegebenen Termin. Man wollte so wenigstens das alte Gelübde erfüllen.

Der Legende nach soll 1412 ein Geistlicher nach Steinbühl geritten sein, um einem Sterbenden die Sakramente zu bringen. "Mutige Burschen" begleiteten ihn und schützen den Priester und das Allerheiligste vor Räubern. Als man unversehrt zurückkam, soll gelobt worden sein, den Ritt alljährlich zu wiederholen. Bis heute dürfen beim Kötztinger Pfingstritt ausschließlich Männer mitreiten, keine Frauen - eine Tradition, die streng verteidigt wird.

Volksfest, Pferdemarkt und Pfingsthochzeit

Der Kötztinger Pfingstritt gilt in der kleinen Oberpfälzer Stadt als fünfte Jahreszeit. Schon ab Samstag beginnt in der Stadt ein Volksfest mit Bierzelt und Vergnügungspark, das bis 13. Juni dauert. Außerdem findet am Pfingstsamstag ein Pferdemarkt statt (7.30 bis 12 Uhr) und am Pfingstsonntag (9 bis 18 Uhr) eine Zugleistungsprüfung für Haflinger-und Kaltblutpferde, die ebenfalls bei Zuschauern beliebt ist.

Am Pfingstmontag kann man nach dem Pfingstritt auch wieder die ebenfalls sehr traditionsreiche "Pfingsthochzeit" bewundern, eine symbolische Hochzeit zwischen einem Pfingstbräutigam, der jedes Jahr für dieses ehrenvolle Amt ausgewählt wird und sich seinerseits eine Pfingstbraut aussuchen darf. Um 16 Uhr 30 gibt es den von vielen Zuschauern bewunderten "Burschen- und Brautzug" durch die Stadt.