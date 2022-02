Körperverletzungen nach Corona-Demo: Verdächtige stellt sich

Im Fall der Körperverletzungen auf dem Eisernen Steg nach den Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Regensburg am Montagabend hat sich eine Verdächtige gestellt. Außerdem gingen etliche Hinweise ein, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Die Ermittlungen wurden nochmals intensiviert.

42-Jährige soll Reizgas versprüht haben

Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine 42-jährige Frau aus Regensburg. Sie steht im Verdacht, den Reizstoff auf der Fußgängerbrücke versprüht zu haben. Warum, ist noch unklar. Drei Menschen wurden dadurch verletzt. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Rechtsbeistand bei der Regensburger Kriminalpolizei vorstellig geworden.

Polizei durchsucht Wohnungen

Nachdem die Polizei am Dienstag die Ermittlungsgruppe "Bad" gegründet hatte, wurden aufgrund von mehreren Hinweise eine Vielzahl von Vernehmungen durchgeführt, Beweismittel sichergestellt und auch Wohnungen durchsucht. Dazu sind wegen der laufenden Ermittlungen aber noch keine konkreten Einzelheiten bekannt.

2.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Unklar ist auch, ob sich bereits jemand im Fall des schwerverletzten 26-Jährigen gemeldet hat. Das Landeskriminalamt Bayern hat für Hinweise, die zur Aufklärung dieser Tat gemacht werden, eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgelobt. Der Mann war nach eigenen Angaben von zwei Vermummten auf dem Eisernen Steg attackiert worden. Er wurde schwer am Kopf verletzt, war aber in der Zwischenzeit vernehmungsfähig.

Upload-Portal für Foto- und Videomaterial

Die Polizei sucht weiter nach Zeugenhinweisen und bietet nun auch ein Upload-Portal an, auf dem Fotos oder Videos hochgeladen werden können, die in Zusammenhang mit den Taten am Montagabend stehen. "Die Fotos oder Videos müssen nicht selbst gefertigt sein und können beispielsweise auch per Chat oder über Social-Media-Plattformen erhalten worden sein! Ein anonymer Upload ist ebenfalls möglich", heißt es in einer Mitteilung.

Die Hinweis-Hotline 0941/506-2888 ist weiterhin rund um die Uhr geschaltet.

Taten geschahen nach Corona-Demo

Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung in beiden Fällen. Es gibt Hinweise, dass ein Teil der Beteiligten zuvor an den nicht angezeigten Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen in der Innenstadt teilgenommen hatte. Diese wurden von der Polizei aufgelöst. Etwas später am Abend - gegen 19.20 Uhr - ereigneten sich dann die Vorfälle auf dem Eisernen Steg. Polizeibeamte waren darin nicht involviert.

Die Ermittlungsgruppe trägt den Namen "Bad", da die Vermummten, die den 26-Jährigen angegriffen haben sollen, über die angrenzende Badstraße flüchteten.