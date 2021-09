vor 13 Minuten

Körperverletzung während Jugend-Fußballspiel

Hitzig ging es am Samstag während eines Jugend-Fußballspiels in Leiblfing im Landkreis Straubing-Bogen her. Ein Spieler der Gastmannschaft traktierte seinen Gegenspieler mit den Fäusten. Zuschauer mussten einschreiten, jetzt ermittelt die Polizei.