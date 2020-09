Körperverletzung: Jahn-Fan vor Amtsgericht Regensburg

Ein 20 Jahre alter Fan des SSV Jahn Regensburg muss sich am Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Regensburg verantworten. Ihm werden gleich mehrere Fälle zur Last gelegt. Zum einen räuberische Erpressung und vorsätzliche Körperverletzung und zum anderen tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Mann prügelt Fan wegen Fanpullover

Im März vergangenen Jahres soll der 20-Jährige vor der Partie des 1. FC Heidenheim gegen den SSV Jahn Regensburg in einem Zug einen Heidenheim-Fan aufgefordert haben, seinen Fanpullover auszuziehen. Als dieser das verweigerte, schlug ihm der 20-jährige mehrmals mit der Faust ins Gesicht, bis dieser den Pullover herausrückte. Laut Anklage erlitt das Opfer durch die Schläge starke Schmerzen.

Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Bereits im Oktober 2018 reiste der Angeklagte zu einem Spiel der Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den Jahn mit der Bahn an – mit ihm weitere Regensburger Fans. Ein bereitgestellter Shuttlebus sollte sie dann zum Stadion fahren, dieses Angebot nahmen die Fans jedoch mehrheitlich nicht an und beharrten auf einen Fußmarsch zum Stadion.

Um ein Aufeinandertreffen der Fangruppen zu verhindern, errichteten die Beamten eine Polizeikette. Diese wollten der Angeklagte und weitere Fans durchbrechen - der 20-Jährige soll dazu laut Anklage auch das Kommando gegeben haben.

Die beiden Anklagen werden laut einem Sprecher des Amtsgerichts zu einem Verfahren zusammengelegt. Mit einem Urteil werde noch am Donnerstag gerechnet.