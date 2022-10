Körperverletzung in Seniorenheim: Altenpfleger angeklagt

Der Altenpfleger aus dem Kreis Cham, gegen den nach Todesfällen in einem Seniorenheim ermittelt worden war, muss sich möglicherweise vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sie Anklage gegen den 24-Jährigen erhoben hat - wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Misshandlung Schutzbefohlener.

Pfleger soll Heimbewohner Kissen auf den Kopf gedrückt haben

Ob es zu einer Verhandlung gegen ihn kommt, muss nun das Landgericht Regensburg entscheiden. Der Angeschuldigte steht demnach im dringenden Verdacht, Anfang Februar einem 68 Jahre alten pflegebedürftigen Heimbewohner ein Kissen auf den Kopf gedrückt zu haben, bis dieser im Gesicht rot anlief. Die Aktion soll er aber rechtzeitig beendet haben, weil eine Kollegin ihn dabei beobachtete, so dass der Heimbewohner keine bleibenden Verletzungen erlitt.

Verdacht auf Zusammenhang mit Todesfällen

Wegen der Attacke waren Ermittlungen gegen den Altenpfleger aufgenommen worden. Dabei war der Verdacht aufgekommen, dass der 24-Jährige möglicherweise auch für Todesfälle in der Einrichtung verantwortlich sein könnte. Dieser Verdacht hat sich laut Staatsanwaltschaft aber nicht erhärtet. Im Rahmen der Ermittlungen wurden rund 15 Todesfälle untersucht, es gab auch drei Exhumierungen.

Altenpfleger seit Februar im Krankenhaus

Der Altenpfleger ist seit Februar einstweilig in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Eine ausführliche forensisch-psychiatrische Begutachtung ergab laut Staatsanwaltschaft verschiedene Diagnosen, die möglicherweise dazu geführt haben, dass der Angeschuldigte bei Tat nur eingeschränkt schuldfähig war. Der Mann selbst habe bei den Ermittlungen erklärt, sich an die Tat lediglich bruchstückhaft erinnern zu können und einen "Aussetzer" gehabt zu haben.