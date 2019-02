Körperverletzung im Amt? Polizist erneut vor Gericht

Das Amtsgericht Ansbach hatte den Polizeibeamten im September 2018 zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Daraufhin war er vom Dienst suspendiert worden. Gegen dieses Urteil hatten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Heute beschäftigt sich die Berufungskammer am Landgericht Ansbach mit dem Fall.

Opfer wollte Streit schlichten

Dem Beamten wird vorgeworfen, im Oktober 2017 in seiner Freizeit in einer Diskothek bei Ansbach einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Das Opfer, das dadurch eine Jochbeinprellung erlitt, wollte laut Anklage einen Streit zwischen dem Polizisten und einer Gruppe junger Leute schlichten. Zu dem Streit soll es gekommen sein, nachdem eine junge Frau die Annäherungsversuche des 46-Jährigen zurückgewiesen hatte. Während der Auseinandersetzung soll er sich selbst in Dienst versetzt und seinen Dienstausweis gezeigt haben, um die Personalien der Beteiligten festzustellen und sie am Weggehen zu hindern.

Verlust des Beamtenverhältnisses droht

Für den heutigen Prozess sind zehn Zeugen geladen. Ein Urteil wird für den späten Nachmittag erwartet. Sollte die Berufungskammer des Landgerichts Ansbach ebenfalls eine Bewährungsstrafe von über einem Jahr verhängen, droht dem Angeklagten der Verlust des Beamtenverhältnisses. Ein Disziplinarverfahren gegen ihn ruht bis zum Ende des Verfahrens. Gleich nach Bekanntwerden der Vorfälle war der Polizist an eine andere Dienststelle versetzt worden.