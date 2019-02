Körperverletzung im Amt - Polizist behält Stelle vorerst

Dem Urteil ging Gerichtssprecher Daniel Hader zufolge eine Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung voraus. In erster Instanz war der Mann noch zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten verurteilt worden, was zu seiner sofortigen Entlassung aus dem Polizeidienst geführt hätte.

Schmerzensgeld wirkte sich strafmildernd aus

Strafmildernd wirkte sich Hader zufolge unter anderem die Tatsache aus, dass der Polizist dem Opfer 500 Euro Schmerzensgeld zahlte. Der Mann bleibt zunächst vom Dienst suspendiert. Ob er wieder als Polizist arbeiten darf, wird in einem gesonderten Disziplinarverfahren entschieden.

Schlägerei in Disco

Der 46-Jährige hat zugegeben, im Oktober 2017 in seiner Freizeit in einer Diskothek in Dautenwinden bei Ansbach einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Das Opfer, das dadurch eine Jochbeinprellung erlitt, wollte laut Staatsanwaltschaft einen Streit zwischen dem Polizisten und einer Gruppe junger Leute schlichten. Während der Auseinandersetzung soll der Beamte sich selbst in Dienst versetzt haben, indem er seinen Dienstausweis zückte. Dadurch wollte er die Personalien der Beteiligten feststellen und sie am Weggehen hindern, so der Vorwurf. Zu dem Streit soll es gekommen sein, als eine junge Frau die Annäherungsversuche des 46-Jährigen zurückwies.