Körperverletzung: Bewährungsstrafen für Betreuerin und Komplizin

Vor dem Amtsgericht Günzburg ist der Prozess gegen eine Betreuerin und ihre Schwester mit einem Täter-Opfer-Ausgleich zu Ende gegangen. Das Schöffengericht verhängte wegen Untreue und gefährlicher Körperverletzung Freiheitsstrafen von zwei Jahren und einem Jahr und 9 Monaten, jeweils auf Bewährung. Außerdem müssen beide Schwestern 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Sie hatten bereits vor wenigen Tagen 36.000 Euro an ein Ehepaar zurückbezahlt, das sie im Laufe der Jahre um mehr als 40.000 Euro betrogen hatten.

Betrug, Drohungen und gefährliche Körperverletzung

Die 41-jährige, jüngere Schwester war als gerichtlich bestellte Betreuerin der Eheleute tätig, die geistig beeinträchtigt sind. Die Betreuerin hatte jeden Monat hunderte Euro auf ihr eigenes Konto überwiesen und darüber hinaus Geld von dem Paar gefordert, um angebliche Schulden zu tilgen. Sie hatte zudem ihre 46 Jahre alte Schwester als Pflegerin angestellt. Diese cremte die Seniorin immer wieder mit einer ätzenden Salbe ein, was sich durch starke Hautrötungen bemerkbar machte und obwohl die Frau über Schmerzen klagte. Die Schwestern sollen den Eheleuten auch gedroht haben, sie würden in ein Heim kommen, sollten sie sich an anderer Stelle über ihre Situation beschweren.

Geständnis der Schwestern führt zu milderer Strafe

Die Senioren leben mittlerweile in einer Wohnung der Behinderteneinrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werks. Ohne Täter-Opfer-Ausgleich wäre es wohl nicht bei einer Bewährungsstrafe geblieben, sagte die Staatsanwältin. Denn die Beteiligten hätten das Vertrauen der Senioren massiv ausgenutzt und über einen langen Zeitraum hinweg hohen Schaden verursacht. Die beiden Verteidiger betonten, durch das umfängliche Geständnis der Schwestern sei den Eheleuten ein langwieriger Prozess erspart geblieben. Das würdigte letztlich auch das Schöffengericht.

Körperverletzung und Betrug schwer zu beweisen

Eine Beweisführung über die Körperverletzung wäre schwierig gewesen, weil keine Fotos angefertigt wurden, so die Richterin. Ebenso hätte man die tatsächliche Verwendung von Kontoabbuchungen nur schwer nachvollziehen können. Auch wenn der Gerichtsentscheidung ein Täter-Opfer-Ausgleich zugrunde liegt, können Rechtsmittel eingelegt werden.